消防局全面檢視場所消防安全設備、逃生避難動線及防火管理執行情形。(圖／金門縣消防局提供)

為避免馬祖酒廠廣場火災之情事發生，金門縣消防局特別針對轄內金門酒廠等大型酒廠實施查核，逐一檢視其包裝廠、倉庫等有大量可燃物堆積之場所，確保消防安全設備之性能無虞。另因值暑假期間，針對KTV、電影院、撞球場等8大類休閒場所也進行消防安全檢查專案，加強安全管理措施，以確保民眾在娛樂休閒時之安全。

本月8日發生於馬祖酒廠廣場之火災引起社會各界人士對消防安全之關心，金門縣消防局特別由代理副局長陳國瑋率隊前往金門酒廠等大型酒廠實施查核，除由大隊專責安檢小組確保消防安全設備之性能外，還透過與酒廠防火管理人員進行環境實地踏勘，逐一檢視其包裝廠、倉庫等有大量可燃物堆積之場所，輔導酒廠進行可燃物之去化處理及增加儲存空間安全管理，並請酒廠加強員工之防災教育訓練，透過消防管理軟、硬體之以防杜類似案例發生。

而隨著暑假的到來，KTV等休閒場所也迎來更多民眾的光顧。金門縣消防局防微杜漸，自6月中起即展開專案檢查，針對具有人員密集、使用電氣設備和環境複雜等特性，具有較高火災風險8大類休閒場所全面展開檢查，全面檢視場所消防安全設備、逃生避難動線及防火管理執行情形，在近期將完成轄內73家休閒場所之消防檢查，並針對不合格場所將依法公布並持續追蹤改善，讓民眾能在安全的環境下消費。

消防局也呼籲各類場所之管理權人，因應消防法修正，管理權人應落實場所內消防安全設備維護及防火管理業務之推行，與政府一體，共同改善場所之火災因子，確保自身和民眾的生命財產安全；同時也提醒民眾在休閒場所消費時務必要保持警覺，避免前往檢查不合格之場所消費，避免將自己置於危險場所中。

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