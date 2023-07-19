美國前總統川普近日受訪時稱不願表態保衛台灣，還痛批台灣「搶走許多美國半導體的工作」，但過去挺川普的民進黨卻未有發言，挨批昨是今非。對此，行政院長陳建仁未正面回應，僅稱台美雙方對促進貿易有共識，盼互助互利。鄭麗文今(19日)在臉書發文直批，川普有此論調，難道是因為半導體送到美國，台灣沒有利用價值了嗎？閣揆也只敢小聲說話，民進黨更全開靜音模式，昔日的「我川威武」如今都不敢吭聲了。

「是沒有評論還是不敢說話？」國民黨立委鄭麗文表示，川普17日接受美媒《福斯新聞》專訪，被問及若必須要和中國大陸發生軍事衝突的話，美國是否應該保護台灣？川普先是說：「不會讓外界知道我在想什麼，如果說出要防衛台灣，那樣會讓我處在談判的劣勢。」跟誰談判？當然是北京！接著川普又話鋒一轉，表示「台灣的確拿走了我們『所有的』半導體業工作」，直言美國早該阻止，並對台灣課稅。

「但是事實是什麼？」鄭麗文提到，在網路上有一名不願具名的分析師指出，台灣雖然享有半導體代工全球第一美譽，但設備都是花鉅資自美國進口，而台灣築起自己的「護國神山」，是以「10萬青年10萬肝」的代價換來的，美國人就是嫌製造業爆肝、勞力密集才把製造業讓出去，把人力需求低、高附加價值的高科技設計、軟體留在國內。川普說台灣搶走美國工作機會，根本是「自私自利、莫名其妙」。

鄭麗文指出，不只半導體，也有其他人覺得，美國將NIKE、蘋果手機設計留在美國，製造、生產則是仰賴亞洲新興國家便宜勞力！台灣半導體可以如此先進，是因為80年代美日科技戰時，半導體輾轉來到台灣，而台灣經過30、40年的研發、製造，才有今天半導體先進製程成績，所以川普到底為什麼會這麼說？突然風雲變色，不願表態保衛台灣，還把台灣痛批一頓，難道是因為現在半導體送到美國，台灣沒有利用價值了嗎？

鄭麗文強調，當川普口出狂言的時候，我們的行政院長陳建仁卻只會小小聲地說：「台美在經貿和產業合作相當密切，也都互蒙其利，對於相關意見，沒有任何評論。」是不敢對美國爸爸有意見嗎？至於其他民進黨的人呢？通通都開勿擾？還是飛航模式了？一片靜悄悄！不是「我川威武」嗎？當年民進黨不是還有人在中常會戴上印有美國總統川普的口罩，現在台灣被川普罵了一頓，卻一句話都不吭了？

「蔡英文人呢？可以說冷氣還不錯，現在敢說川普還不錯嗎？」鄭麗文直酸，更不要說從台獨金孫變成中華民國金孫的賴清德了，不是預計要出訪巴拉圭並過境美國？還是就是因為要到美國，怕又被「疑賴」，所以再次選擇不吭聲了？「不愧是塔綠班支持的，又翻車啦～沒事兒！隨時轉換立場當沒事，不尷尬！」