超微董事長暨執行長蘇姿丰今天出席超微創新日（AMD Innovation Day）活動，她看好人工智慧（AI）商機龐大並表示，未來5年AI將無所不在，個人電腦市場依舊潛力無窮，同時提到因為與台積電等夥伴緊密合作，讓超微取得現在的成績。

超微（AMD）下午在文華東方酒店舉行Innovation Day活動，包括英業達、群聯等多位超微供應鏈合作廠商高層出席。

蘇姿丰會中介紹超微旗下首款x86處理器的人工智慧（AI ）引擎Ryzen AI，她表示，事實上，AI已存在很久，因為日前ChatGPT興起，市場才開始對AI有所感知，AI有很大的機會，但市場變化極快。未來5年AI將無所不在，不過AI要成功需要軟體，超微也有相關投資。

蘇姿丰看好個人電腦仍是非常大的市場，超微與電腦供應鏈和晶圓代工廠有相當好的合作關係。她強調，超微與晶圓代工夥伴台積電合作關係緊密，超微2017年僅有1%市占率，如今因生態系合作建立，才有現在的成績。

蘇姿丰會後對於媒體問及此行感覺，她回說「wonderful」（很愉快），並表示台灣食物「fantastic」（非常美味）。

超微將於晚間舉辦晚宴，蘇姿丰將與廣達等電子大廠高層會面。蘇姿丰20日將出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮。