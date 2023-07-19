大樂透頭獎1億元在3月14日由台中市「鑫穩贏彩券行」開出，這位幸運中獎人扣除稅金之後，慷慨捐出一半（3,940萬元）做公益，其中700萬元指定捐贈予台中市政府辦理各項社福計畫，台灣彩券公司受中獎人的委託，19日與台中市政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」。

台彩表示，此筆捐款預計挹注的社福計畫包括：弱勢兒少及青年脫貧儲蓄計畫、充實台中市兒童發展社區資源中心設施設備及修繕計畫、113年度溫馨快遞－愛心關懷您計畫、安置差額補助計畫、112年度台中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫，造福18,270人次、400戶弱勢家庭。

台中市長盧秀燕表示，非常感謝中獎人願意和社會共同分享這份資源，同時承諾台中市政府必定會將這筆善款達到最大效益，不論是兒少相關的脫貧儲蓄計畫、社區軟硬體設備修繕計畫、落實月經平權教育，或是家庭關懷、安置計畫，市府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供台中地區弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。

台彩董事長薛香川表示，這位中獎人是位年約50歲的男性，台中人，日常就有購買大樂透的習慣。這次是到大甲拜訪親戚時，順便慕名前往附近曾開出過大獎的彩券行，電選四注即幸運中頭獎。捐款台中市政府的動機是妻子在疫情期間，看到周遭親朋好友因疫情影響生計，甚至無法看病，所幸自身受到台中市政府紓困補助，順利度過難關，因此希望拋磚引玉，捐出700萬元給台中市政府補助弱勢團體。

薛香川進一步指出，此外，中獎人曾發願若是中獎就捐錢做善事，果然幸運中得1億元頭獎，於大甲鎮瀾宮擲筊請示媽祖後，分別贈與大甲鎮瀾宮1,340萬元、台中梧棲浩天宮1,000萬元、台中榮民總醫院300萬元、中國信託慈善基金會300萬元、中國信託文教基金會200萬元、及中國信託反毒基金會100萬元，加上台中市政府700萬元，總計共捐出3,940萬元，相當是將中獎獎金扣稅後的一半金額都奉獻出來。

薛香川表示，台灣彩券是中國信託金融控股公司旗下之子公司，秉持母集團中國信託We are family的企業精神以及善盡企業社會責任的經營理念，持續創造更多的公益盈餘以協助政府照顧全台灣的弱勢團體。公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從96年1月起累積至今年5月底，台灣彩券公司已為政府創造公益彩券盈餘達4,393.94億元，作為供各縣市政府辦理社會福利、供政府補助國民年金及挹注全民健康保險準備。每賣出一張彩券，有8％到10％是彩券經銷商的銷售佣金，這些彩券經銷商都是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千多名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。

台彩公司除了致力公益彩券本業的經營外，更積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至112年5月底，累積中獎人捐款已達58.7億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1,390個公益慈善方案，全台灣已有超過769萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等，公益彩券的愛心不斷擴散至全台各地。