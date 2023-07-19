西螺魚寮一號橋的引道。（雲林縣府工務處提供）

西螺往返虎尾、高鐵站、高速公路的必經橋梁「西螺魚寮一號橋」，改建2年多遲無法完工，原因是營造商遭遇疫情缺工、建材漲價、自身中風等因素，雲林縣長張麗善5月親自會勘，指示工務處全力輔導及監工，本月初終於完工全線開放，將不舉辦通車典禮。

西螺魚寮一號橋僅數十公尺長，2020年10月開工改建，因是西螺果菜市場聯外道路，每天交通流量極大，工期延宕十分不便，西螺鎮民批評「施工安全設施不足、完工遙遙無期」、「二等公民、三等工程」。

縣長張麗善五月間親自會勘，工務處長汪令堯簡報，魚寮一號橋附近有3項工程同時進行，包括舊頂埤頭大排「頂湳橋」下游橋梁改建工程、魚寮一號橋梁引道、周邊防汛道路工程及附屬設施。

受到疫情物價上漲衝擊，原本契約金額3500多萬元，追加至4000多萬元，甲級營造廠老闆急到中風，資金調度出問題，下包商、工人都領不到錢，工期一度延宕5個月，雪上加霜的是今年二月報驗收，又發生路幅設計短少1.5公尺，必須打掉重做。

汪令堯表示，縣府不斷輔導廠商，以廠商繳交的估驗款約1000萬元做擔保，讓下包商、工人願意繼續進場，由工地主任掌控進度，繼續推進工程，五月間縣長親自會勘時，營造廠老闆也跛著一隻腿出席聆聽，但言語表達有困難，因此未發言。

魚寮一號橋本月初終於全面完工，全線燙平已開放通行，原本造橋鋪路完工是喜事，通常會辦理通車典禮祈福，本案後續仍有逾期罰款問題，因此不辦理通車典禮。