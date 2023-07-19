針對兩岸及美中台三方關係，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，我們希望能維持目前的現狀，也就是讓所有區域的人都能享受和平繁榮且過上開心及健康生活的現狀，我們相信也希望不會有任何人試圖片面推翻此現狀，任何對現狀有不同歧見都希望能以和平方式來解決。

美國國務卿布林肯日前赴中國大陸會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，雙方討論一系列雙邊、區域和全球議題，布林肯也與中共領導人習近平見面，尋求美中關係和緩。

孫曉雅今天舉行記者會，對媒體問到美國最近尋求跟大陸對話，對於兩岸關係和區域和平穩定美方的想法為何？

孫曉雅表示，這是非常大的戰略問題，美國與中國大陸的關係牽涉的領域相當廣泛，且有各種非常複雜的議題，台灣是我們之間會討論的項目，但並不是中美之間會討論的唯一議題。

她說，布林肯結束中國大陸之行後，曾特別提到美國的「一中政策」沒有改變，也將致力根據《台灣關係法》以及三個聯合公報、六項保證，來維持與台灣的非官方關係，「這是我們的基石，就像過去數十年來一樣。」

孫曉雅強調，我們希望能維持目前的現狀，目前的現狀就是讓所有區域的人都能夠享受一個和平繁榮且過上開心及健康生活的現狀，美國將致力承諾且盡全力維持現狀，我們相信也希望不會有任何人試圖片面推翻此現狀，任何對現狀有不同歧見都希望能以和平的方式來解決，「這是美國承諾將致力做到的事情」。