小S（左起）、雷嘉汭、初孟軒、馬國賢、李銘順、派翠克。（東森提供）

李銘順日前上小S主持的《小姐不熙娣》，與崔佩儀、馬國賢、雷嘉汭、初孟軒等藝人錄「你現在在演哪齣？學不會這些就別想混了！」主題， 小S開場就調侃馬國賢模仿李銘順造型，崔佩儀也說在梳妝室不小心錯認兩人，李銘順反而讚馬國賢新造型更帥氣，讓小S虧他：「不要因為當了影帝，就開始說謊。」笑翻眾人。

聊起演員辛酸甘苦談，李銘順透露曾在2個半月內趕拍50集戲，最狂紀錄1周沒睡覺，令他崩潰到只能靠裝病小歇片刻。同場來賓崔佩儀也說當紅時身軋多部戲約，長達8天未闔眼休息，後來直接在攝影棚昏倒送醫，甚至某回拍攝中臨時接到崔媽媽來電，得知家裡失火，卻因拍戲行程緊湊趕不回家處理，聽得全場傻眼。

談及家庭生活，李銘順和老婆范文芳相知相惜20多年，雖然現在生活的重心都在孩子身上，但夫妻間仍像好友般無話不談，在外拍戲也保持每天與家人視訊的好習慣，小S好奇問拍攝大尺度親密戲時，需要特別和老婆報備嗎？李銘順從容回：「我們倆都從事演藝工作，非常瞭解彼此的工作內容，所以不會多過問對方細節，更不會在家對戲，這樣反倒覺得噁心不自在，頂多聊聊故事情節之類。」