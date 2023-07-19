美國國會特設委員會近日對加州大學柏克萊分校與北京清華大學在深圳的合作案表達「嚴重關切」，認為兩方的合作有利於中國政府取得科技與軍事優勢，可能犧牲美國國家利益。

《德國之聲》報導說，美國眾議院設立的美國與中共戰略競爭特設委員會表示，加州大學柏克萊分校與幾家中國實體之間的科研夥伴關係之所以引起委員會嚴重關切，因為委員會認為此類中美合作涉及的先進研究，可能會幫助中國政府獲得經濟、技術或軍事優勢。

該委員會網站發佈的聲明表示，中共特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）及眾院教育與勞動力委員會主席法克斯（Virginia Foxx）等美國議員致信加州大學及柏克萊校方，要求柏克萊必須在7月27日之前，提供合作項目的資金來源、合作框架和技術工作等資訊，還有其校友現在和過往的利益關聯，以及對美國出口管制規定的遵守情況。

委員會還指出，該學院對中國的軍民兩用技術進行了研究，比如用於測繪地形、或自動汽車駕駛的先進半導體和成像技術。美國議員稱，「在軍民融合戰略下，看似民用的技術（例如透過大學合作開發的技術）被動員起來支援解放軍」。

柏克萊與北京清華大學和深圳市合作的學院創立於2014年，英國《泰晤士高等教育》報導，雙方合作推動資訊技術和資料科學等領域的研究。柏克萊在給《紐約時報》的一份聲明中表示，極度重視對國家安全提出的關切，並致力於全面遵守有關國際學術交流的法律，正在審查過往協議與活動並透明地配合調查。

隨著美國與中國的關係持續緊張，有研究報告指出，這也影響了學術環境。美媒《外交政策》日前指出，越來越多華裔科學家離開美國。《紐約時報》則認為，在中美關係仍緊張之際，部分人士主張雙方應經濟脫鉤。但是切斷學術往來，可能帶來複雜的後果。

在川普執政時期，美國政府對中國延攬海外人才的千人計畫（又稱海外高層次人才引進計畫）展開調查，擔憂中國藉此從事間諜活動，或是盜竊美國的研究成果。今年4月，前哈佛大學教授、著名的奈米科學家利伯（Charles Lieber）因隱瞞參與千人計畫，遭判6個月居家監禁。美國檢方表示，參與外國學術交流計畫無罪，但利伯在調查期間曾作出虛假陳述、瞞報稅額與隱匿持有中國的銀行帳戶。