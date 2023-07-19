香港明報報導，恒生指數成分股中，24檔漲，49檔下跌，7檔持平。東方海外漲5.13％，收報121港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌3.79％，收報8.12港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，12檔漲，17檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是金山軟件，收報34.15港幣，漲5.08％。跌幅最大的是眾安在線，收報22港幣，跌2.65％。
恒生指數19日收跌63點，跌幅為0.33％，收報18,952點，大盤成交額1,117億港幣，日增17.53％，是6月16日1,754.6億港幣成交後最多。國企指數收跌18點，跌幅為0.28％，收報6,381點。恒生科技指數19日收報4,114點，跌0.35％。騰訊、友邦、美團拖累大盤。匯控、阿里巴巴、中國移動貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，24檔漲，49檔下跌，7檔持平。東方海外漲5.13％，收報121港幣，是漲幅最大的成分股。信義光能跌3.79％，收報8.12港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，12檔漲，17檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是金山軟件，收報34.15港幣，漲5.08％。跌幅最大的是眾安在線，收報22港幣，跌2.65％。
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