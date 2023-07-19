藝人蔣偉文從小在美國長大，大學畢業後回台灣發展，與江俊翰、艾力克斯曾組男團「三片吐司」，不過沒多久團體就解散，蔣偉文轉跑道在節目主持上默默累積經驗，近年也拍了不少戲；近日蔣偉文分享他出行時，車用導航帶他繞遠路甚至撞上山壁。

蔣偉文昨（19日）於facebook透露要去瑞芳區黃金博物館拍戲，設定好GPS之後就從桃園出發，路上非常順暢，結果不知道為何開到瑞芳山區，車內的GPS開始不斷重新計算路線，接著帶著他繞山路，「進入狹窄小路、低矮隧道、甚至山區墓園閒晃、就是繞不到我要去的拍攝地點。」最後導致他遲到一個多小時，車底保險桿還因為山路會車而刮傷撞凹，讓他不禁吐苦水「真不明白GPS為何開啓莫名其妙的路癡模式？！」

蔣偉文也曬出山路、和車子保險桿的照片，車子烤漆遭山壁刮花，行經路段都非常擁擠，網友們表示：「我懂，我也常被騙走遠路」、「你可能設定最短路徑或最短時間，所以會走小路，但GPS非Google不會依最新路況更新去導航」、「GPS在山路不靈，一定要多問在地人」、「上次去黃金博物館到九份老街也走到一模一樣的路耶，小到我還下車手量尺寸」、「在山區自然而然就會進入迷航模式囉」。

蔣偉文2011年娶調酒師女友，婚後共同育有兩個寶貝兒子，他透露老婆是金牛座，私下不搞笑也不愛講話，兩人個性互補，結婚12年沒有刻意做什麼事，感情很自然越來越緊密。