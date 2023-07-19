仁美國小教師謝婉妮為視、聽障族群設計「非視覺美感課程」，讓藝術無障礙。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

教育部18日公布師鐸獎，台中市有6名師長拿下殊榮，獲獎數為全國第二；教育局長蔣偉民表示，師鐸獎是教育界的最高榮譽，但是獲獎不是終點，而是新的起點，希望獲獎教師們繼續成為學子生命中的光。

台中市今年有6名師長榮獲教育部師鐸獎，分別是北屯區文心國小校長陳怡婷、烏日區溪尾國小校長沈翠蓮、明道中學副校長林雯琪、市立大甲國中主任王俊祺、市立台中家商教師李偉綾、北屯區仁美國小教師謝婉妮。

北屯區文心國小校長陳怡婷以身作則，率先示範公開授課，帶領同仁建立課程共備制度，並善用網絡媒體行銷學校活動，積極為師生爭取多元化教育資源。烏日區溪尾國小校長沈翠蓮初到任時，面臨少子化危機，因此推動小校聯盟，整合教育資源、發展在地特色課程、積極營造社區關係，讓學生數量增長2倍有餘，不但突破少子化及人口外流的瓶頸，更是創下逆勢增班的奇蹟！

明道中學副校長林雯琪重視國際及永續發展教育，積極辦理多場國際性論壇，吸引近百學生團體踴躍參與，還帶領學生前往東南亞、非洲各國進行服務學習，引領全球「同心共好」。大甲國中主任王俊祺有感於學校科技教育尚不足，致力推動機器人創客教育，帶領學生參加相關競賽，獲「世界夯機器人大賽」全國亞軍，更使大甲國中獲得教育部「資訊科技融入教學應用典範團隊」肯定！

台中家商教師李偉綾秉持教育即生活的理念，大力推動英語素養導向課程，讓英文融入學生生活中，並將英語與科技結合，促成台中家商進行全面數位轉型，成為全國第一所「Google示範學校」。北屯區仁美國小教師謝婉妮在藝術教育領域貢獻卓著，不但於校園成立美術館，豐厚孩子的美感體驗，還大力推廣「美感平權」，為視、聽障族群設計「非視覺美感課程」，透過口述影像、觸覺導覽等方式，讓藝術無障礙！