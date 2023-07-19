空拍機可在新竹縣竹東鎮頭前溪豆腐岩到遙控無人機考場之間高灘地飛行，拍攝竹北地區的畫面，但不能飛越到竹北禁航區。（羅浚濱攝）

新竹縣無人機禁航區域包括竹北市、竹東鎮、寶山鄉都市計畫區及高鐵、台鐵、高速公路、快速道路，配合中央不定期、滾動式調整禁（限）飛區域，最新公告新增竹科寶山2期等7處為遙控無人機禁飛區域，縣府交旅處呼籲無人機玩家和空拍迷注意，以免受罰荷包失血。

交旅處長戴志君表示，民航法無人機專章自2020年3月31日上路以來，縣政府配合中央因應實際需要調整禁（限）航區域，除了上述禁航區外，10鄉鎮都市計畫區則在週六、日及國定例假日的日出至日落期間開放飛行，屬於限航區，限制高度120公尺。

戴志君說，新竹縣禁限航區是採正面表列，每半年檢討1次，送交民航局修正圖資後，公告新增的禁航區有寶山2期A、B 、C區、園區二路與工業東五路、新竹地方法院、竹塹廣播電台及竹北行動電信園區。

戴志君說，禁航紅區嚴禁自然人申請無人機拍攝，法人是可拍攝，新竹地方法院原就在都計區內禁航區，新竹地院這次提出申請禁航，亦即法人向民航局申請在竹北市都計區內使用無人機，也不能在新竹地院上空飛行及拍攝。

戴志君並說，沿竹北市興隆路的頭前溪高灘地是禁航區，玩家只能在對岸竹東鎮頭前溪豆腐岩到縣府設置的新竹區首座遙控無人機考場之間高灘地飛行，但不能飛越到禁航區。

戴志君提醒玩空拍機的民眾，務必上網先查詢所在空域是否可飛行，若違反相關規定，情節重大可直接沒入空拍機，並將面臨民航法處罰，最高還可處150萬元罰鍰。