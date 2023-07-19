每天洗頭還是瘋狂出油？除了挑對適合的清潔產品外，營養師程涵宇分享，其實補對6種營養素也有助維持頭皮正常代謝，分別是維生素A、B群、C、D、E及Omega-3脂肪酸。其中維生素C能幫助抗氧化、對抗誘發掉髮的自由基，如芭樂、奇異果、柳橙、莓果類、葡萄柚等，都是良好的獲取來源。

營養師程涵宇於臉書專頁「程涵宇營養師」與個人網站撰文表示，頭皮出油問題總是令人困擾，想從根本解決，建議可先從維生素A、B群、C、D、E及Omega-3脂肪酸等6種營養素補充起，並一一分享對應的天然食物有哪些：

1、維生素A：程涵宇表示，維生素A有強化頭皮、保持頭皮油脂平衡及維持髮根強健等作用，推薦食物有地瓜、胡蘿蔔、青花菜、乳製品與雞蛋。

2、 維生素B群：程涵宇強調，想要讓頭皮循環代謝更好，B群一定要足夠。例如維生素B1、B2能維持皮膚頭皮的正常功能；維生素B3能維持能量正常代謝；維生素B5 、B6增進皮膚健康、有助維持胺基酸的正常代謝；維生素B7是合成頭髮中主要蛋白質「角蛋白」的重要因子；維生素B12有助紅血球形成，以保持健康循環；葉酸能幫助核酸與核蛋白的形成。推薦食物有全穀類、雞肉、魚類、海鮮和深綠色蔬菜。

3、維生素C：程涵宇指出，維生素C有助抗氧化、對抗誘發掉髮的自由基，還可以促進鐵質吸收。她解釋，鐵不僅有助維持正常的頭髮生長周期，也能幫助膠原蛋白生成，為強韌頭髮的重要組成之一。推薦食物有芭樂、奇異果、柳橙、莓果類及葡萄柚。

4、維生素D：程涵宇提到，研究指出，體內維生素D的濃度和蓬鬆髮密度有關，其實每天只要曬20～30分鐘的太陽，就可以透過身體自行合成來獲得；若日曬不足，也可以靠部分食物、營養補充劑來補充，如鮭魚和海鮮都是很好的選擇。

5、維生素E：程涵宇說明，維生素E能防止落髮、抗氧化、保護頭皮脂層以平衡頭皮油脂分泌，推薦食物有杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油和酪梨油。

6、Omega-3脂肪酸：程涵宇表示，Omega-3脂肪酸能重建頭皮屏障，以提升保護力及平衡頭皮油脂分泌，推薦食物有鯖魚、柳葉魚。