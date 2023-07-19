玩節滑水道驚傳衝撞意外 遊客「踢翻」工讀生後倒頭撞地

工作人員有發現水床破洞，立即做修補動作。（吳佩蓉攝）

暑假最大旗艦活動宜蘭國際童玩藝術節日前於滑水道區，1名工作人員為撿拾下方水床上的手臂圈，而與上方滑水道滑下的孩童撞在一塊，工作人員起身不停摸著頭部，所幸雙方都未受傷。宜蘭縣政府文化局表示，已針對所有工讀生及同仁再做教育訓練，一定要落實水床都淨空後，才能讓遊客安全溜下來。

童玩節7月1日開幕，正值暑假期間，每日湧入上萬名遊客入園玩水，怎料，昨日1名網友在臉書社團PO文，水域大型地標「星際太空總部」的滑水道處，1名工作人員為了撿拾上方溜下來的手臂圈而走入水床，上方工作人員未注意，仍響哨讓孩童滑下，孩童與工作人員撞個四腳朝天。

該名網友怒批，「上面工作人員丟手臂圈下來，下面的工作人員想去撿又反應有夠慢，上面吹哨子要小朋友下去，下方還走進去，整個傻眼耶」，指工作人員安全教育實在不合格；下方網友紛紛留言，「人員訓練好再來，很多看起來都趕鴨子上架」、「教育訓練不足，如果今天是小朋友遭受嚴重傷害，誰要負責」。

文化局代理副局長郭香蘭表示，當天的狀況，為了要讓玩滑水道的遊客有安全的環境，上方工作人員會請遊客將攜帶的游泳圈、水槍或臂圈，先隨著水道溜下水床，待下方人員淨空，再吹哨讓遊客滑下；當天疑似有視野死角或是水霧、噴霧，讓人員沒看清楚就吹哨，而發生這樣的意外。

郭香蘭說，為了避免這樣的事情再發生，已針對所有工讀生及同仁再做教育訓練， 一定要落實等下方水床淨空後，才能讓遊客溜下來，同時也會在下方區域再增加人力做管制；當天發生意外後馬上詢問狀況，所幸相撞的2人都沒有受傷。

遊客說，今天看救生員都很認真確認下方水床沒人，才依序讓遊客滑下去，經過那天意外，工作人員應該會用更謹慎態度注意現場狀況。另名遊客指出，該滑水道下午時段一度暫停開放，因人員有發現水床破洞，立即做修補動作，代表他們有隨時注意，應該不用擔心安全問題。