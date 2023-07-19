夏天炎熱戲水是許多人的消暑首選，許多家長也會在暑假帶孩子去學游泳，桃園市教育局表示，為提升學生的游泳自救能力，鼓勵學校與國民運動中心、民間泳池合作開課，目前轄內高國中小僅18所學校設有泳池，坦言管理需花費大量人力、水電費高昂，由於中央目前沒有相關補助，因此暫無增設泳池的規畫。

教育局坦言，多年前中央曾推行「泳起來專案」鼓勵推動游泳教學，有經費補助的前提下各校也積極設置泳池，不過計畫結束後由於缺乏經費，泳池管理需耗費大量人力，水電等支出成本也很高，因此近期並沒有增設泳池的規畫。近年來市府大力推動建置國民運動中心，學校也可以和附近運動中心合作開課，校園設置泳池的需求也逐漸降低。

教育局盤點，市內高國中小總計有259所學校，目前僅18所學校設有泳池，國小7校為青溪、建國、東門、羅浮、楊明、新明及大溪國小；國中3校為平興、仁和及楊梅國中；高中8校為桃園、陽明、內壢、龍潭、復旦、楊梅、新屋高中及中壢高商。依12年國教課綱規定，設有泳池的學校需安排游泳課程，各校會有不同規畫，以龍潭高中為例，高一及高二學生每學期需上9至10次，每次2節游泳課。

考量學校經營泳池不易，教育局表示，今年編列泳池水電經費580萬元、協同教練經費1100萬元、游泳池修繕更新經費450萬元，此外中央補助款編列救生員經費1015萬元。目前水電、協同教練、救生員經費皆已全部補助給各校，剩下游泳池修繕更新經費還有180萬元可以申請。