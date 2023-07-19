英國國防部證實，英國正在從烏克蘭繳獲的俄羅斯軍事裝備，進行研究與分析，以開發新式武器和設定新戰術。俄羅斯坦克與裝甲車與是研究的重點，將會應用到硫磺石反裝甲飛彈(Brimstone Missile)的開發，以及高機動性車輛、軍用電動摩托車，無人武器等等。

戰區(The Drive-The Warzone) 報導，在倫敦舉行的英國陸軍惠靈頓軍營(British Army’s Wellington Barracks)國防展期間，英國國防參謀長拉達金爵士(Tony Radakin)表示，英國正在利用在從烏克蘭繳獲的俄羅斯設備，進行所謂的外國物資開發（FME）計劃。

Also from Wessex Storm, a lot of new stuff being put to the test/evaluated as industry pushes it. Notable appearances for HERO Loitering Munitions and portable guided rocket launchers. Rocket looks more like a Thales FZ275 LGR than APKWS to me there, but UK is about to buy APKWS. pic.twitter.com/tRTGIx03b6 — Gabriele Molinelli (@Gabriel64869839) May 19, 2023

他說：「這非常重要，因為我們身處一個國際團隊(意指北約)，當我們掌握俄羅斯這種潛在威脅國家，其裝備的性能細節，我們也會分享這些知識給其他盟國，幫助開發更好的對抗手段。」

拉達金上將特別以俄羅斯裝甲車為例，他說：「我們的科學家就像法醫一樣去拆解俄羅斯的裝甲車，這有助於我們理解：這些設備如何工作？我們如何打敗它們？怎樣才能有更好的裝甲？我們如何干擾他們的通訊？我們如何突破他們的防禦？」

因應俄烏戰爭所開發的硫磺石守護者。(圖/Brimstone HMT Overwatch)

《英國國防指揮文件》指出，英國陸軍現役的挑戰者2型坦克，將依據從烏克蘭戰爭中收集到的各種情報，以提升針對俄羅斯威脅的額外保護。雖然目前所看到的文本還是概念性的描述，但很明顯，不久之後一定會看到挑戰者2型的針對性升級。

在惠靈頓軍營也展出其他的新式陸上裝備，比如機動反坦克飛彈發射車，將8聯裝硫磺石飛彈發射稍，安裝在6x6底盤蘇帕凱特HMT600(Supacat HMT 600)裝甲卡車上，稱為「硫磺石守望者」(Brimstone HMT Overwatch)。在烏克蘭戰爭前，類似的武器系統只能從飛機與船隻上發射。

目前尚不清楚守望者已提供給烏克蘭，但在俄烏戰爭初期，英國確實開發了另一種陸基型硫磺石飛彈發射器，安裝在簡單的皮卡車底盤上。

最近英國武裝部隊也在試驗無人車，這是德國萊茵金屬公司開發的「自主無人車」（A-UGV），協助部隊偵察與監視行動，以及火力支援、醫療後送、通信中繼等。

顯然，俄烏戰爭已經成為新武器和作戰策略的實驗場，不只對烏克蘭和俄羅斯來說很重畏，對英國和許多其他國家來說也是如此。