香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）19日更曾貶破7.23元，低見7.2303元。截至下午4時41分，離岸價報7.2281元，在岸價報7.2198元。

人民幣兌美元中間價19日報7.1486元，貶值33個基本點。上一交易日中間價7.1453元，上一交易日官方收盤價7.1717元，上日夜盤收報7.1876元。

外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）接近緊縮周期末端，但美國經濟仍韌性十足，美元調整空間可能偏小，預期中美巨大負利差持續對人民幣構成壓力。