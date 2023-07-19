香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）19日更曾貶破7.23元，低見7.2303元。截至下午4時41分，離岸價報7.2281元，在岸價報7.2198元。
人民幣兌美元中間價19日報7.1486元，貶值33個基本點。上一交易日中間價7.1453元，上一交易日官方收盤價7.1717元，上日夜盤收報7.1876元。
外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）接近緊縮周期末端，但美國經濟仍韌性十足，美元調整空間可能偏小，預期中美巨大負利差持續對人民幣構成壓力。
人民幣兌美元在岸價（CNY）19日收盤貶480個基本點，盤中一度貶破7.22元，低見7.2211元。人民幣兌美元在岸價收報7.2197元，較上日下午4時30分收報7.1717元，貶值480個基本點。較晚上11時30分最後成交價7.1876元，貶值321個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）19日更曾貶破7.23元，低見7.2303元。截至下午4時41分，離岸價報7.2281元，在岸價報7.2198元。
人民幣兌美元中間價19日報7.1486元，貶值33個基本點。上一交易日中間價7.1453元，上一交易日官方收盤價7.1717元，上日夜盤收報7.1876元。
外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）接近緊縮周期末端，但美國經濟仍韌性十足，美元調整空間可能偏小，預期中美巨大負利差持續對人民幣構成壓力。
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