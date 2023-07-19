國際獅子會今天舉行300B3區創區總監、副總監等人的宣誓就職典禮，大方捐贈1輛偏鄉巡迴醫療車、5台洗腎儀器。（陳夢茹攝）

國際獅子會今天舉行300B3區創區總監、副總監等人的宣誓就職典禮，大方捐贈1輛偏鄉巡迴醫療車、5台洗腎儀器，桃園市長張善政也到親臨現場，他說要替原民朋友感謝獅子會致力於做公益。

創區首屆總監葉順英表示，雖然300G2區因開枝散葉，正式分區而畫下句點，不過300B3區蓄勢啟航，300G2區的榮光與歷史不會被遺忘，未來將秉持傳承服務、開創未來的精神，延續300G2區的輝煌與榮耀，再度開創高峰。自己從7月1日正式上任後已深感責任重大，萬事起頭最難，必須要樹立創區典範，因此要花更多時間與精力為區務打拚。

葉順英說，除此之外，這次也規畫捐贈桃園市第1台「遠距巡迴醫療車」及5台血液透析機，經費約需400萬元，車內備有最新式的移動式超音波、心電圖、視力篩檢、糖尿病AI輔導系統、血氧分析儀、遠距會診5G網路、視訊會診平台等，盼即時診療能守護偏鄉民眾的醫療需求。

市長張善政感嘆，非常榮幸能到現場目睹歷史性的一刻，相信300B3創區後未來會在桃園扮演非常重要的角色，自己登選後與副市長王明鉅針對偏鄉醫療進行討論，考量原民朋友從復興區、大溪區下山就醫需耗費4、5個小時的車程，為此決議要將復興區公所改建為小型醫院，不過卻面臨沒有洗腎機器的問題，豈料葉順英得知此事後，二話不說直接一口答應，今天在就職典禮更大方捐贈5台洗腎儀器跟1輛遠距巡迴醫療車，感謝獅子會的大力支持。