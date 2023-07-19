台灣歷史最悠久的鐘表店「金生儀」今年歡慶100周年，日本腕表精品Grand Seiko特別推出一款百年紀念聯名表作為賀禮，表盤上23分鐘的位置特別標示「23」，源自於金生儀創立於1923年，表底蓋也刻有1923－2023年字樣，限量23只。

為慶祝金生儀100年，Grand Seiko推出一款百年紀念聯名表作為賀禮。（SEIKO提供／陶福媛台北傳真）

Grand Seiko X 金生儀100周年限量聯名表，77萬元。（SEIKO提供／陶福媛台北傳真）

金生儀第三代陳政信指出，金生儀與精工SEIKO集團於1954年展開合作，70年來雙方攜手成長，有著深厚的革命情感與情誼，尤其在60年代，精工表在台灣廣受歡迎，過年時店上忙不過來，還得動員全家幫忙招呼客人和趕貨包裝，如今Grand Seiko特別為金生儀打造百年誌慶聯名表，讓他十分感動。

Grand Seiko是SEIKO集團旗下的頂級系列腕表，於1960年誕生以來，堅持創辦人服部金太郎「永遠領先時代一步」的理念，多數腕表是以手工打造，強調職人精神，這回為金生儀打造的百年聯名表，表盤採用打磨工藝，並附贈京都工藝的和牛皮表帶，表帶以金銀箔打磨，源自日本傳統的皮革工藝，包裝盒有Grand Seiko與金生儀的雙LOGO，更添稀有，預計9月上市。