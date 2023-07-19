國民黨總統候選人侯友宜日前提到，若當選將恢復義務役為4個月，引發關注。對此，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，我們不會為候選人打分數或告訴候選人該做哪些事，也沒有支持特定的候選人，我們非常支持台灣選擇適合自己的文化和社會的作法，至於如何做和應該有何課程應該由台灣來決定。

外傳侯友宜對於義務役的態度，外傳曾引來美方的關切。孫曉雅今天在記者會中被媒體詢問到該問題時表示，我們與所有總統候選人及其幕僚及競選幹部都有頻繁互動，且討論各種各樣的議題。

她強調，我們並不會為候選人打分數或告訴候選人「你們哪些事情是應該做或不該做的」，我們並沒有支持任何特定的候選人，也沒有選票，我們所做的事情只是要確保每位候選人，都能了解美國在各種議題上相關的立場。

至於徵兵制的問題，孫曉雅表示，美國並無徵兵制度，但在全世界與各地及許多盟友都有許多軍事合作，有些夥伴有徵兵制，有些沒有而是採取全募兵制，無論如何，真正重要的是役期當中，參與的軍人能得到何種訓練，且軍隊能否得到社會的支持。

她強調，我們非常支持台灣選擇適合自己的文化和社會的作法，為自己打造有說服力的自我防衛能力，同時也能夠得到社會的支持，並且能起到一個有嚇阻力的作用，至於如何做和應該有何課程，應該由台灣來決定。