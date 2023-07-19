美國聯邦參議院院會以「一致同意」（Unanimous Consent）方式通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」，民進黨今表示，感謝美國國會跨黨派及行政部門的支持；首批協定的時程、內容皆公開透明，政府將一切談判進度公開給國人知道，這也是今日行政院長陳建仁赴立法院進行專案報告的重要目的之一。

民進黨強調，黨主席賴清德日前提出維護台海和平與經濟繁榮「四大支柱」中的「提升經濟安全」，以及「深化民主夥伴關係」的兩大方向，即是在現有的基礎上，穩健發展台灣對外經貿關係。

民進黨指出，美國聯邦眾議院於6月21日院會通過此法案後，於18日晚間經參議院通過，後續即將提交拜登總統簽署，進程相當快速，顯示美國國會及行政部門均相當期盼透過具體行動促進台美經貿關係，並確保未來台美間的貿易協定與關係獲得應有的支持與持久性，為台美雙方爭取最大利益。

民進黨表示，「台美21世紀貿易倡議首批協定」包含五項議題，「關務行政及貿易便捷化」、「良好法制作業」、「服務業國內規章」、「反貪腐」，以及「中小企業」。根據WTO研究，若不存在關務相關障礙， 貿易成本將減少3-8％，且便捷化措施重要性大於關稅，因此本法案將於建立台美雙方經貿往來法律基礎的同時，增加國際投資台灣信心，台灣亦可藉此推動加入高標準的區域協定，除此之外，更可以協助中小企業建立友善、公平的投資環境，並進一步降低行政成本。

民進黨指出，今年台灣不僅和美國達成首批「台美21世紀貿易倡議」簽署，也陸續與菲律賓、印度和越南簽署更新投資協定，此外，台加「投資促進及保障協議」亦啟動談判，種種的努力與成果，都讓國際社會更加看見台灣、深化與台灣的連結。去年，台灣對新南向、美國及日本的出口金額，皆為史上最高；而台灣和歐盟的雙邊貿易總額及投資均顯著成長，這些經貿數據，都再再證明台灣正與世界產生更緊密的連結，並獲得豐富成果。

民進黨表示，賴清德所言，「經濟安全即為國家安全」。在民主化後，台灣成為高科技產業的領頭羊，各地所生產的半導體促成了次世代的尖端科技。但經濟成就在帶給台灣機會，也帶來了挑戰，未來民進黨將致力於鞏固台灣的供應鏈安全，並透過新貿易協定促成貿易多元化，同時支持國內創新產業、鬆綁不必要的法規，保障台灣人民可以更公平地享受經濟發展的成果。

民進黨強調，台美21世紀貿易倡議首批協定不涉及服務業的開放，也因此不會造成人員移工的移動。此外，台美21世紀貿易倡議首批協定的時程、內容皆公開透明，從去年6月1日宣布啟動倡議、8月18日公布談判架構與內容，到今年3月16日公布首批協定重要內容等，政府都將一切談判進度公開給國人知道，這也是今日陳建仁院長赴立法院進行專案報告的重要目的之一。

民進黨指出，台美21世紀貿易倡議首批協定不只降低投資、貿易及行政成本，也為台灣加入後續更高規格的區域貿易協定打下基礎。同時，這份貿易協定不但能夠加深台灣與美國，乃至全世界的經貿連結，更做到了貿易談判中難以做到的公開透明。期盼國人能更加理解，並且進一步支持這項貿易協定，支持台灣全方位接軌國際。