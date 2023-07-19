年僅17歲的公東高工學生黃鈺傑（右一），在家具木工職類勇奪金牌獎，成為全台最年輕的金牌獎得主。（公東高工提供／蕭嘉蕙台東傳真）

第53屆全國技能競賽落幕，台東技職名校「公東高工」斬獲1金1銅3優勝2佳作，其中年僅17歲的學生黃鈺傑，在家具木工職類勇奪金牌獎，成為全台最年輕的金牌獎得主。他表示，將保持謙虛的學習態度，繼續在木工領域上持續努力。

全國技能競賽是各技職學校、職訓機構及工商企業表現的舞台，今年邁入第53屆，共計68個職類、1181位選手參賽，台東職校「公東高工」成績卓然，摘下1金1銅3優勝2佳作，另有4名學生獲得國手資格，其中奪金的黃鈺傑，以17歲之姿成為全台最年輕金牌獎得主。

在家具木工職類中，黃鈺傑展現出細緻的手藝和優秀的設計能力，贏得評審們高度讚揚。許愿則在粉刷技術與乾牆系統職類中展現了對於乾牆系統的精通和創新思維，獲得了銅牌獎的殊榮。

「對我來說是一種肯定，也是我追尋夢想的一大里程碑」，黃鈺傑說，首先要感謝羅正明及傅湘涵2位老師的訓練與指導，才能在面對競賽時有條理地製作。

黃鈺傑說，還要感謝家人、同學和學長陪伴度過訓練期和競賽，最後要感謝學校及質平基金會的全力支持材料、設備的供應，「我會繼續保持謙虛的學習態度，繼續在木工領域上持續努力。」

公東高工的校長李恭榮表示，技職教育越來越受重視，參賽校數及人數屢創新高，相信在師徒制教學的指導下，學生將繼續在各個競賽中有輝煌表現，為學校和社會做出更多的貢獻。

此次競賽公東高工在家具木工職類中，黃鈺傑獲金牌獎、陳祈聖優勝。粉刷技術與乾牆系統，由許愿拿到銅牌獎。漆作裝潢職類楊龍懿優勝、洪佳怡佳作。門窗木工歐晉良得優勝、劉鑫然佳作。黃鈺傑、鄭少軒、林哲賢和許愿更獲得國手選拔資格。