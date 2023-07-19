炎炎夏日天氣熱，許多人都會到水上樂園玩水消暑。一位男子近日前往六福村水樂園玩耍，沒想到他和友人前往更衣室後，卻發現放在位子上的東西被人偷走，他求助園方後卻被通知沒有監視器，最後只好敗興而歸提早退票去報案。不過許多人發現，他是因為拿東西佔位子後無人看管才被偷東西，紛紛直呼是他自己的問題。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當天他和朋友一起去水樂園，一個人先拿東西佔位子後，一行人到更衣室換衣服，回到原位時才發現東西被偷了，此時隔壁桌告知，是被一位隨家人到訪園區的小朋友拿走，可能是小朋友以為是家裡的東西才拿，不過原PO相當懷疑這個說法，後來他向服務中心求助，園方卻回應只有設施安全區設置監視錄影機，由於隱私權無法在休息區與其他地區裝攝影機。

原PO透露，由於求助無果，他和朋友遊玩興致全無，決定提早退票去警局報案作筆錄，他質疑，園方所說的地方明明都是公共區域，若沒有設置監視器，發生意外責任歸屬如何釐清？同時也提醒，「如果是來六福村水樂園的有佔位子的不能一起行動，因為沒人看管財物，也沒有監視器」。

對此，許多網友紛紛回應，「這不是小學就該有的常識嗎？有哪個樂園去了還幫你保管放在公眾場所的的人財務？說出來大家笑笑長長見識？我小學遠足就知道跟同學輪流顧包包，玩遊樂設施了欸」、「偷東西確實不對，但你佔位子為啥不派人顧？」、「怎麼沒想過是看佔位子的不爽拿去丟的」、「笑死，下次記得帶三角錐啦」、「用東西佔位子人不在怪誰」。