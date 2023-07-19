2023日本東京設計商品展於今起至7月21日在日本東京國際展覽中心盛大舉辦，北市文化局與松山文創園區帶領12家台灣精選文創品牌共組「台北創意生活館（TAIPEI corners）」，於疫後3年再次參展，展館主題以「美好・遇見」概念出發，向日本傳遞台北的文化底蘊與響應環境永續的創意能量。

台北創意生活館（TAIPEI corners）19日開幕記者會，台北駐日經濟文化代表處副代表周學佑、北市議員王孝維、何孟樺、北市教育局長湯志民、北市觀傳局長陳淑慧、日本大會代表鈴木一、北市文化局長蔡詩萍及松山文創園區總監陳玉秀參加開幕式。

周學佑表示，台灣擁有深厚的文化底蘊，聽說今年參展品牌是經過兩輪激烈評選才出線，希望將台灣的設計力與創意力推向國際，與國際品牌有更深入合作。

鈴木一則說，每年TAIPEI corners展區是整個展館中最受注目的亮點，台灣的設計和品質每年都具創意及創新，鼓勵日本買家支持台灣設計，期望這次能夠創造佳績。

蔡詩萍表示，感謝來自台灣跟日本的朋友一起參加第六次TAIPEI corners的開幕展，透過這次主題「美好台北，遇見東京」，期待以設計力與創意力深化台北與東京的美好關係，同時也促進台灣跟日本友好交流關係。

今年台北創意生活館（TAIPEI corners）的12家品牌，展出「創意文具」、「生活品味」、「居家美學」及「風格配件」等超過100項創意設計商品，並呼應今年「美好・遇見」的主題，以「品牌傳遞永續理念，期待更美好的生活在東京相遇。」的概念出發。

此外，本次參展者包含曾參展品牌「no.30」、「鬧事設計」、「賽先生科學工廠」、「mordeco」及「Studio Smoll」，首次加入的品牌則有「HAPPYMT」、「Entadar」、「物 WOO Collective」、「本・冶鐵」、「軟水泥生活實驗室」、「Hibāng」、「綠藤生機」。