建準因近期股價飆漲，應主管機關要求先行公布最近期獲利，經結算6月營收10.39億元，雖較去年減少29％，但因產品組合優化，單月稅後純益為1.41億元，僅較去年同期下滑8％，獲利年減率不增反減，換算EPS 0.56元。

另就建準第二季的表現言之，單季營收32.8億元，亦呈年減6％，但稅後純益4.32億元卻逆勢成長44％，單季EPS高掛1.72元，若加計首季的EPS 1.11元，建準今年上半年EPS已達2.83元，明顯超越去年同期的1.81元。