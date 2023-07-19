建準因近期股價飆漲，應主管機關要求先行公布最近期獲利，經結算6月營收10.39億元，雖較去年減少29％，但因產品組合優化，單月稅後純益為1.41億元，僅較去年同期下滑8％，獲利年減率不增反減，換算EPS 0.56元。
另就建準第二季的表現言之，單季營收32.8億元，亦呈年減6％，但稅後純益4.32億元卻逆勢成長44％，單季EPS高掛1.72元，若加計首季的EPS 1.11元，建準今年上半年EPS已達2.83元，明顯超越去年同期的1.81元。
搭上AI伺服器列車，建準（2421）獲利也猶如裝上翅膀一般，展翅高飛，經建準自行披露，第二季單季每股淨賺1.72元，寫下單季歷史次高，表現僅次於2006年第四季的EPS 1.73元，惟以稅後純益4.82億元言之，則創高無疑。
建準因近期股價飆漲，應主管機關要求先行公布最近期獲利，經結算6月營收10.39億元，雖較去年減少29％，但因產品組合優化，單月稅後純益為1.41億元，僅較去年同期下滑8％，獲利年減率不增反減，換算EPS 0.56元。
另就建準第二季的表現言之，單季營收32.8億元，亦呈年減6％，但稅後純益4.32億元卻逆勢成長44％，單季EPS高掛1.72元，若加計首季的EPS 1.11元，建準今年上半年EPS已達2.83元，明顯超越去年同期的1.81元。
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