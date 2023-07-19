近日來國內本土登革熱累積病例數已創下近10年同期新高，為防範登革熱發生，桃園市環保局表示，目前正值暑假，將針對500所學校進行消毒，另也呼籲市民留意環境衛生，清除積水容器並落實「巡、倒、清、刷」，並遵守3不措施「不讓蚊生、不讓蚊叮、不讓蚊進」。

環保局表示，環境清潔稽查大隊於每年4月及8月登革熱好發季節，各會進行1次登革熱大消毒計畫，針對全市506里以及高中職以下500所學校執行消毒作業，其中506里分上下半年共消毒2次，上半年已於6月11日執行完畢，下半年將從8月1日起執行噴藥作業。另外，暑假期間再針對500所校園進行環境消毒，預計在開學前全部消毒完畢。

局長陳世偉指出，國內本土登革熱累積病例數創下近10年同期新高，尤其近期常有午後雷陣雨發生，強降雨過後裝滿雨水的積水容器就是病媒蚊孳繁殖的溫床，為避免2020年本土登革熱疫情再次發生，請民眾落實「巡、倒、清、刷」來清除住居環境積水容器外，加強「清除再清除、檢查再檢查」，藉由雙管齊下的方式有效阻絕病媒蚊，降低疫情傳染源的風險。

陳世偉說，化學防治只是治標，落實孳清才是防治登革熱之根本，只有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延，沒有病媒蚊就沒有登革熱，市府也會派員加強稽查，一旦查獲積水容器孳生孑孓，不聽從勸導立即改善，將依廢棄物清理法告發最高可處新台幣6000元罰鍰。

環境清潔稽查大隊也提醒民眾，0.5公分的積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，如住家外屋頂、菜園、花圃等環境，還有家中的花瓶、水缸、花盆底盤、冰箱除霜底盤等是最容易積水及忽略的地方。登革熱防治的重要方法極為簡單，只要徹底清潔家戶內外容器、倒除積水容器、將容器倒蓋，刷除容器上附著的蟲卵，便能遠離登革熱的威脅。