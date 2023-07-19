買房成家是許多人畢生的夢想，不過一名男網友崩潰表示，3年前貸款買了一戶3房型的預售屋，後來遇上房貸利息調漲，每個月光是生活基本的支出再加上房貸，就要花掉7萬元，讓他怨嘆「在台灣月薪沒有10萬以上，真的都是三級貧民」。貼文一出，引發網友共鳴，但也有另一派人認為，原PO的理財方式有問題。

「買房了也好痛苦！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，他在2020年貸款買了一戶3房型的預售屋，近年來拚命工作，有大半的錢都拿去繳交工程款，今年3月房貸利率又升半息來到2.06%，等同前10年每年要多繳超過1萬元。由於原PO在異地工作，他試算房租、房貸、保險、交通、生活開銷，林林總總加起來，每個月要花掉7萬元。

「現在的生活讓我強烈感受到，在台灣月薪沒有10萬以上，真的都是三級貧民」。原PO直說自己很窮，無論多麼努力工作，錢永遠都不夠用，靠自己的努力在台灣擁有一棟房實在不易，且自從付完房子的頭期款後，他就一直有種痛苦的「窒息感」揮之不去。

對此，有網友留言安慰，「有買到房已經打爆一坨人了」、「撐幾年就過去了，你不撐老了會後悔」；不過也有另一派網友認為，原PO的理財方式有問題，「又房貸又租屋，當然覺得硬啊」、「你買超過你能力可以負擔的，然後說自己很窮？」、「應該要把自有的那間租出去吧」、「感覺就是沒存夠頭期款，或是超出自己能力」。