中興大學「智慧機械技術研發中心」大樓今天落成揭牌，建造經費主要為校友程泰集團董事長楊德華捐贈，並結合興大校務基金、機械系經費及系友贊助，投入1億7千萬元建置相關軟硬體設備，成為智慧製造產線整線教學實作場域及特色實驗室，作為智慧製造整線人才及技術培育基地。
中部地區是全國精密機械的大本營，「智慧機械技術研發中心」大樓在機械實習工廠原址規畫新建，比照業界廠房規格，一樓挑高7米，總樓地板面積為1822平方公尺，於2020年10月底開工動土，歷經疫情、材料、物價及人力等影響，今年7月完工啟用，19日舉辦落成揭牌典禮。
興大表示，中心加工與量測相關軟硬體設備，共投入新台幣1億7千萬元建置，除機械實習工廠教學設備及辦公區域外，並建置智慧製造整線人才及技術培育基地，未來將配合教學研究及產學合作，作為強化教學研究及產學鏈結基地，朝擴大產學合作鏈結方向永續經營。
為提高產線完整性，程泰機械公司與亞崴機電公司各捐贈價值千萬元的高階正五軸CNC車銑複合機與高階天車式CNC五軸加工機，培育中高階智慧製造研發人才，提供產業從業人員在職進修與訓練，協助企業在轉型或創新過程中取得需要新技術及人才。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。