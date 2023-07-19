興大「智慧機械研發中心」落成揭牌儀式由興大校長薛富盛（左）主持，程泰集團董事長楊德華（右）捐贈主要建造經費。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學「智慧機械技術研發中心」大樓今天落成揭牌，建造經費主要為校友程泰集團董事長楊德華捐贈，並結合興大校務基金、機械系經費及系友贊助，投入1億7千萬元建置相關軟硬體設備，成為智慧製造產線整線教學實作場域及特色實驗室，作為智慧製造整線人才及技術培育基地。

中部地區是全國精密機械的大本營，「智慧機械技術研發中心」大樓在機械實習工廠原址規畫新建，比照業界廠房規格，一樓挑高7米，總樓地板面積為1822平方公尺，於2020年10月底開工動土，歷經疫情、材料、物價及人力等影響，今年7月完工啟用，19日舉辦落成揭牌典禮。

興大表示，中心加工與量測相關軟硬體設備，共投入新台幣1億7千萬元建置，除機械實習工廠教學設備及辦公區域外，並建置智慧製造整線人才及技術培育基地，未來將配合教學研究及產學合作，作為強化教學研究及產學鏈結基地，朝擴大產學合作鏈結方向永續經營。

為提高產線完整性，程泰機械公司與亞崴機電公司各捐贈價值千萬元的高階正五軸CNC車銑複合機與高階天車式CNC五軸加工機，培育中高階智慧製造研發人才，提供產業從業人員在職進修與訓練，協助企業在轉型或創新過程中取得需要新技術及人才。