高雄苓雅區知名冰店吃冰爆出「沙門氏桿菌」感染，截至18日已有44人食物中毒送醫，該冰店則挨罰30萬，並遭勒令停業至通過複查。首位爆料的黃小姐透露，這幾天被不少酸民肉搜、謾罵，於是現身還原事件始末，然而她也強調，老闆娘已誠心道歉，「希望各位不要再攻擊店家了！」PTT鄉民傻眼表示「質疑民主聖地就要有覺悟」、「肉搜的人真的有病耶，是義和團嗎」、「當初新北也是一堆綠粉打電話騷擾幼教師吧？」

黃小姐昨晚在PTT談到，這幾天不停接到電話，包括媒體、受害者或其家人，她能做的就是教對方如何通報並給予關心；同時，她也遭受到不少騷擾，「有人說我要錢，有人肉搜我家，還有的用訊息罵我，我一切概括承受，反正當初我發文時，早就預料到會有這種結果。」當初發那篇文的用意，就是想找出除了他們家以外，是否有人碰到同樣的狀況，「我也沒有說出哪間冰店，直到衛生局確認為哪間我才說出店名。」

黃小姐透露，剛開始他們是唯一通報的個案，衛生局無法要求店家馬上停業，還說一切都符合法規標準，她忍不住反問，「為什麼我的家人病成這樣，他們還可以繼續營業？為什麼沒跟我說他環境上有缺失？」於是她才會在PTT發文，靠自己找到有同樣症狀的苦主。事隔多天，老闆娘有打給她，也很有誠意的道歉，礙於個資問題，沒辦法一一向所有受害者道歉，但也願意賠償，「所以希望各位不要再攻擊店家。謝謝大家關心！」

PTT鄉民表示「破壞皇城內和諧」、「暖，台灣最美麗的風景」、「咱們暖都不容質疑，不要破壞皇城和諧」、「我是人，我不要吃毒。民進黨執政，這麼多人中毒。是不是該有受害者聯盟出面，其邁下台！」、「誰叫妳要質疑暖市」、「黨衛軍又搞事了」、「笑死！在高雄還會檢討受害者喔？」、「在聖地邁家是不可以破壞和諧，被出征了」、「當初新北也是一堆綠粉打電話騷擾幼教師吧」、「質疑民主聖地就要有覺悟！」

還有人酸「可以不要PO高雄的負面消息嗎？」、「比熱炒店事件中的學生更衰」、「哥布林大本營」、「白飯吃不飽都關店了，這個？」、「肉搜的人真的有病耶，是義和團嗎」、「塔綠班出征，寸草不生」、「高雄，好像懂了」、「我們高雄人重人情味，攻擊店家不厚道」、「綠酸粉出征別人都是天經地義沒問題」、「死忠的那麼派喔」、「家人都住加護病房了不能要錢？」、「解決不了問題，解決提出問題的人」。

針對吃冰食物中毒問題，高市府衛生局指出，第一時間立即受理，對其展開稽查並勒令停業一週；後續依檢驗結果，祭出重罰30萬、勒令停業至改善通過複查為止，並依法移送地檢署偵辦。