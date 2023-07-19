美聯社報導，野火造成卑詩省（British Columbia）至少兩人死亡，加上嚴重乾旱，將影響農民及養牛場。

卑詩省應急管理及氣候準備廳長馬博文（Bowinn Ma）在記者會中表示，省內目前有391處野火，其中一半以上已經失控。而過去7天內，卑詩省就發生了235起野火。

馬博文表示：「我們明白眼前的路是多麼漫長、複雜又充滿挑戰。」

卑詩省野火服務網站稱，自4月以來，境內已發生1183場野火，焚燒面積達1萬3986平方公里，超越2018年創下的全年焚燒面積1萬3543平方公里的紀錄。

卑詩省野火消防廳省級任務主管柴普曼（Cliff Chapman）表示，該省剛進入7、8月「核心火季」。

柴普曼表示：「從這種模式看來，這個夏季剩下的時間不妙。過去十天我們看見的閃電次數，加上正在發生的乾旱，發生殘餘火災的可能性很高。」

卑詩省驗屍官辦公室在公共安全通報中證實，野火的煙霧導致一名9歲男童哮喘病情惡化而死亡，正就此進行調查。

卑詩省雷夫爾斯托克（Revelstoke）附近上週則發生19歲女消防員遭倒塌的樹木壓死。

加拿大西北地區（Northwest Territories）的利亞德堡（Fort Liard）15日也發生25歲消防員耶頓（Adam Yeadon）在住家附近與野火拚搏時不幸殉職。

而根據卑詩省乾旱通報顯示，省內34個流域中有18個處於4級乾旱狀態，這意味整個生態系統及社區很可能也蒙受其害；有4個流域處於最嚴重的5級乾旱狀態，須盡一切努力節水，並且保護關鍵的環境流。