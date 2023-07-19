2016年當時就讀國中的徐姓女學生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗第二劑6天後，身體出現疼痛，罹患幼年型關節炎，向衛福部申請接種受害救濟不成，提出行政訴訟，台北高等行政法院更一審判決，衛福部否准給予救濟部分，於法有違，判決撤銷。

至於徐女請求衛福部核定給付120萬元部分，台北高等行政法院認為，尚待衛福部依本件判決法律見解重為審議作成決定，命其依本判決法律見解作成決定。全案可上訴。

徐女2016年9月在學校接種第二劑二價HPV疫苗，同年10月6日起，陸續出現雙膝後膝膕痛、雙肩痛等症狀，經診斷是幼年型關節炎，後申請救濟，衛福部認為無關疫苗接種，決議不予救濟，但考量為釐清症狀與預防接種關係，所施行合理檢查及醫療費用，前年6月給予醫療補助3萬元。家屬提行政訴訟並請求補償金。

北高行審理認為，徐女接種前，沒有關節炎等相關就醫紀錄，接種後短期間內就發生不適症狀，時序上無法排除與疫苗接種的關聯性，不能以出現症狀未載明仿單上，就認為無關，判決撤銷對女學生不利部分的處分，並給予一定金額的補償，但遭最高行政法院廢棄發回，更一審判徐女部分勝訴。