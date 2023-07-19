大陸商務部外國投資管理司司長朱冰今表示，跨國公司高層今年紛紛來華訪問，實地考察投資環境，尋求在華發展新機遇，是充分體現廣大外國投資者有強烈意願投資中方，對中國大陸市場前景十分看好。他說，據初步了解，下半年還有一批跨國公司的高層有訪華計劃，中方將為他們來華考察投資環境、對接發展戰略、洽談合作項目提供最大程度便利。

他強調，中國大陸開放的大門將越開越大，歡迎廣大跨國公司繼續投資中國大陸，共享中國大陸龐大的市場和開放發展的紅利。要強化外資政策支持，商務部今年以來指導各地認真落實外資研發中心、製造業引資、鼓勵目錄等專項政策，引導外資更多投向先進製造領域，帶動上半年高技術製造業引資增長28.8％。

他稱，在繼續落實好現有政策基礎上，將聚焦外資企業重點反映的公平競爭、投資便利化等訴求，推動新一批優化外商投資環境、大力吸引外商投資的政策措施，會同各地區各部門加強宣傳貫徹落實，確保政策落地見效，提升外資企業獲得感。