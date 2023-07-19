成為孩子生命中的貴人，雲林縣大埤國小主任蘇雅雯榮（右）榮獲師鐸獎。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

教育部112年度全國師鐸獎72名獲獎名單出爐，雲林縣口湖鄉下崙國小校長黃淑玲、大埤鄉大埤國小主任蘇雅雯榮獲師鐸獎，縣長張麗善第1時間派員前往學校張貼紅榜，感謝2人在教育工作崗位的努力與付出，期勉全縣教育人員效法其精神，為雲林教育奮鬥，協助孩子適性發展，成就無限可能。

黃淑玲嘉義大學碩士，服務教職31年，致力推動閱讀教育與教學創新，曾獲教育部閱讀磐石學校獎、教育部閱讀推手個人獎、教育部教學卓越金質獎、教育部海洋教育課程教學團體推手獎、教育部海洋教育創新教學優質團隊特優獎等獎項。

下崙國小表示，「成為老師」是黃淑玲校長從小到大不變的夢想，31年來歷練導師、主任至校長，始終堅守「不放棄任何1個孩子」核心價值，為了將每個孩子帶上來，帶領同仁推動課程創新與專業成長，並申請經費修繕校舍與充實教學設備，協助學生多元社團參加各項競賽有成。

蘇雅雯虎尾科技大學碩士，服務教職22年，歷任導師、組長與主任，致力推動繪本教育、閱讀與英語教學，曾獲教育部閱讀磐石學校獎、教育部教學卓越銀質獎、教育部教專評鑑典範學校獎、教育部空間美學與發展特色學校獎、教育部善校園傑出學務人員獎、教育部杏壇芬芳獎等獎項。

大埤國小指出，蘇雅雯主任有感自己的成長經驗，認為當老師是翻轉弱勢孩子未來的最佳途徑，也是她最熱愛的工作，從事教職以來，秉持「成為孩子生命中的貴人」初衷，把每個孩子教好，並用愛陪伴與傾聽，期盼能引發學生內心深處感動，蛻變成為更優秀的人。