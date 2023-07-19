美國駐南韓陸軍二等兵查維斯．金恩（Travis King）18日闖入北韓邊界，引發國際媒體關注，距離上一次有美軍越界進入北韓，已時隔42年。事發至今將近一天，北韓對此事仍然保持沉默，專家指出，儘管該叛逃士兵能提供的情報有限，但仍能透露美軍基地分布等細節，而北韓則可能將他當作與美國談判的「籌碼」。

綜合美聯社、路透社、CNN報導，美方官員已證實金恩遭到北韓拘禁，但他脫逃的動機仍不明朗。位於首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示，北韓短期內可能會利用他進行政治宣傳，然後在中、長期內，把他當作談判籌碼。

報導指出，目前還不清楚金恩能向北韓提供什麼軍事情報。作為二等兵，他不可能接觸到最高層級的情報，但由於他待過美軍基地，還是有可能透露基地內的設施分布、駐軍單位和人數等相關訊息。

美國陸軍二等兵查維斯．金恩18日闖入北韓邊界後，當局下令事發地「板門店」的旅遊參訪無限期暫停，但位於坡州的臨津閣（通往非軍事區的道路盡頭）未受管制，反而湧現大量遊客。（路透）

自1953年韓戰結束後，已有超過3萬北韓人因政治或經濟因素「脫北」逃往南韓，但很少有美國人或南韓人逃到北韓的案例，已知叛逃至北韓的美軍則有6人，主要發生在1950與1960年代，距今最近的一次是在1982年。

北韓前駐英國公使太永浩（Tae Yongho）表示，北韓不太可能會主動釋放金恩，因為嚴格來說，他是一個與北韓交戰國家的士兵，自願向他們投降。在政治意義上，北韓也樂見有機會「讓美國丟臉」，因為金恩越界進入北韓的時間，與美國潛艦「肯塔基號」停靠釜山正好是同一天。