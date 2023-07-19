美國駐南韓陸軍二等兵查維斯．金恩（Travis King）18日闖入北韓邊界，引發國際媒體關注，距離上一次有美軍越界進入北韓，已時隔42年。事發至今將近一天，北韓對此事仍然保持沉默，專家指出，儘管該叛逃士兵能提供的情報有限，但仍能透露美軍基地分布等細節，而北韓則可能將他當作與美國談判的「籌碼」。

綜合美聯社、路透社、CNN報導，美方官員已證實金恩遭到北韓拘禁，但他脫逃的動機仍不明朗。位於首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）表示，北韓短期內可能會利用他進行政治宣傳，然後在中、長期內，把他當作談判籌碼。

報導指出，目前還不清楚金恩能向北韓提供什麼軍事情報。作為二等兵，他不可能接觸到最高層級的情報，但由於他待過美軍基地，還是有可能透露基地內的設施分布、駐軍單位和人數等相關訊息。

美國陸軍二等兵查維斯．金恩18日闖入北韓邊界後，當局下令事發地「板門店」的旅遊參訪無限期暫停，但位於坡州的臨津閣（通往非軍事區的道路盡頭）未受管制，反而湧現大量遊客。（路透）
美國陸軍二等兵查維斯．金恩18日闖入北韓邊界後，當局下令事發地「板門店」的旅遊參訪無限期暫停，但位於坡州的臨津閣（通往非軍事區的道路盡頭）未受管制，反而湧現大量遊客。（路透）

自1953年韓戰結束後，已有超過3萬北韓人因政治或經濟因素「脫北」逃往南韓，但很少有美國人或南韓人逃到北韓的案例，已知叛逃至北韓的美軍則有6人，主要發生在1950與1960年代，距今最近的一次是在1982年。

北韓前駐英國公使太永浩（Tae Yongho）表示，北韓不太可能會主動釋放金恩，因為嚴格來說，他是一個與北韓交戰國家的士兵，自願向他們投降。在政治意義上，北韓也樂見有機會「讓美國丟臉」，因為金恩越界進入北韓的時間，與美國潛艦「肯塔基號」停靠釜山正好是同一天。

文章來源：North Korea silent about its apparent detention of the US soldier who bolted across the border
文章來源：What do we know about the US soldier in North Korea and what might come next?
文章來源：US military scrambles to determine fate of soldier who fled to North Korea

大陸很難超越美國？經濟5問題同時爆 專家預言最終結局
全球經濟好運快用光？美媒曝大陸出口隱憂：危險了
闖北韓美大兵是問題人物？狂踹警車、飆罵韓國人醜態曝光
#北韓 #美軍 #叛逃 #美國 #板門店