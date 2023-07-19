名導魏德聖資產遭法院查封！曾出資替魏德聖拍攝《賽德克．巴萊》的中影國際、鑫鴻國際投資董事長郭台強（郭台銘胞弟），握有魏德聖2015年親簽的4500萬元本票，控魏德聖欠款未還，向台北地院聲請強制執行，魏德聖兩度抗告均遭駁回，去年12月7日裁准本票執行，並於本月7日裁定進行強制執行，對魏德聖及其創辦的果子電影發出查封命令。

19日中午，果子電影發表聲明否認欠債，稱魏德聖是被騙簽本票、遭對方設局坑殺，喊話要郭台強出面說明；同日晚上，果子電影再發出千字文，更用「當時那個幫忙照顧嬰兒的保姆，卻將雙胞胎偷走，並宣稱那是他生的孩子，並回頭向差點難產喪命的貧病母親脅迫索取醫療費用。」以血肉、骨肉的方式形容電影跟魏德聖、郭台強的關係。

果子電影後續全文如下：

「《賽德克．巴萊》這個超大製作的電影，於2009年在一片質疑看衰的聲浪中開拍…在陰晴不定的台灣山區，如同母親懷胎一樣長的十個月拍攝…期間經歷讓演員傷病的惡劣環境、讓工作人員長達三個月領不到薪水的資金困境，那看不見盡頭，大家卻都還依然低頭前進的腳步聲，至今回想都還讓人鼻酸…終於我們負債累累、滿身傷痕地完成了拍攝的艱鉅任務。

2011年九月電影上映。在國際上，我們不但很爭氣地入圍了義大利威尼斯影展競賽片，也成功地突圍進到了美國奧斯卡影展的前九強。在台灣，我們也贏得當年金馬獎最佳影片等五項大獎，但最風光的，是電影上下集當年在台灣上映後創造了8.8億元的票房紀錄。

這是一對強壯的巨嬰，巨大到難產，差點母嬰都保不住的雙胞胎。當時沒有人相信這巨嬰雙胞胎能產下…但如今，當時那個幫忙照顧嬰兒的保姆，卻將雙胞胎偷走，並宣稱那是他生的孩子，並回頭向差點難產喪命的貧病母親脅迫索取醫療費用。

2010年年底，電影製作完成後，郭台強先生經營的中影公司看了《賽德克．巴萊》初剪的版本後，提出投資《賽德克．巴萊》一半的資金3.5億元台幣的構想。隔年三月，中影公司和果子電影約定，由新設立的中影國際股份有限公司享有所有關於《賽德克．巴萊》的權利，而也投資本片3.5億元的果子電影公司則擁有中影國際46％的股權及共享影片的著作權。對於郭董在危急時刻的救援，我們是真心的感謝。

但是，在2011年九月，《賽德克．巴萊》影片上、下集上映後，中影國際收取了電影全部的發行收益（如國內院線票房拆分收益就高達新台幣4億多元），卻從未將收入按比例拆帳給擁有中影國際46％股權的股東果子電影。2013年，中影國際甚至利用果子電影忙於拍攝新片《KANO》，且不瞭解公司減資程序以及股權買賣的狀況下，以公司營運需求的藉口，要求身為中影國際董事的魏德聖導演，簽署未實際召開的股東會議決議，以1塊錢的價格回收果子電影所持有1千5百萬股（實際價格以每股10元計算應為1億5千萬元）的中影國際特別股股份。

又以從沒匯款紀錄的鑫鴻國際投資公司帳務需求為由，誘使導演簽下折抵回收股權後的4500萬元借款本票，導致果子電影不但喪失由自家拍攝製作的《賽德克．巴萊》影片權利，12年來電影持續在海內外上映發行，也從未取得遠逾8.8億元電影票房與授權金的所有分帳，更從沒領取超過五千萬價值的導演費、編劇費、監製費，俱連中影國際的股權及股利皆付諸一空。而今年初，中影國際竟更以那張因帳務需求而被迫簽下4500萬元借款的本票，回頭控告果子電影欠債不還，甚至鋪天蓋地聲請法院查封執行導演及果子電影的資產。

這個世界到底怎麼了？有錢人的世界到底怎麼了？我們經歷一切災難，不就只是想要將一個美好的故事完成，留下來而已嗎？這十年來，票房分帳的事情，我們從來沒開口要過…影片權利被搶走，我們也無力爭回…沒有導演費、沒有編劇費，做了白工，我們也沒說過話…對我們來說，就是繼續完成下一個新計劃才是重要的事…沒想到，已經甚麼都在你們公司名下了，竟還回頭指控我們，要索討那根本不存在的債務？

這次，我們也不想算了，我們也將提起反訴……就算你們有強大的會計作帳團隊，就算你們有龐大的法律訴訟團隊，就算最後你們還是邪惡的贏家，但我們真的沒有在怕了…因為我們也沒甚麼好輸的了！」