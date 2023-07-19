香港男星魏念恩（Nathan）參加選秀節目《全民造星V》走紅，不過星途備受看好的他，今年5月傳出其女友Jessie輕生過世，得年26歲，而他更被女方家屬爆出分手還向女方借錢，逼對方刪除IG交往照等事件，一時引發討論，而男方17日也在社群上寫下長文，解釋事情的來龍去脈。

據港媒《香港01》報導，魏念恩參加實境節目後人氣飆漲，過程中卻發生女友Jessie輕生過世的憾事，因男方間隔多日才在社群上發聲，且女方家屬曝光其對話記錄，批評魏念恩多次向女方借錢、逼迫女方刪除IG上有關兩人的合影或是過去同居照片等事件，在社群上引發討論。事後，男方也在IG上曬出長文解釋。

魏念恩在IG上更新一則長文，「5月17號凌晨，是我人生經歷過最黑暗的日子。」透露當時的自己相當自責，並一直想與對方家人聯繫，解釋一切的來龍去脈，「我感受到恐懼、內疚、自責、傷心，甚至失眠。」指出自己原以為保持輕鬆的態度去面對大家，就可以令大家放心，但直到看了自己的受訪畫面後才明白，「我自己都覺得好噁心，行為十分輕浮，並且那一刻才發現自己未有用對方法去面對事情。」

此外，魏念恩在該則貼文中，也反省自己過往的諸多錯處，包括事情發生後沒有立即與對方家屬溝通、喪禮上錯過向對方家屬面對面溝通的機會等，並澄清「借錢」始末，表示交往期間雙方都有穩定的工作，但是發薪日不一樣，因此會在聊天軟體出現「借錢」等字句，但這是他們當時資金週轉的生活模式。此外，他也認為分手後還有金錢瓜葛會令關係結束得不夠乾脆，因此事發前有約女方見面並還清所有的錢。最後，魏念恩也強調若女方家屬還有任何疑慮，他很願意向他們逐一解釋。然而，在該則貼文的留言區中，多數網友並不買單其說法，紛紛留言批評。

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