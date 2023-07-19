女星陳庭妮與胡宇威愛情長跑多年向來十分低調，近期卻罕見於社群網站上放閃，此次出席Loro Piana 2023秋冬發表會，透露她認為情侶間最浪漫的生活方式是衣服共穿，「有時候穿著彼此的衣服拍照po到IG，就會收到『誒，你今天穿我的衣服喔！』的訊息，這是屬於我們的小情趣。」不過向來低調戀愛的她也表示「這種狀態（放閃）可能不會持續太久。」容易害羞的她，可能不時就會回歸原來的低調，兩人CP粉可要把握機會「吃狗糧」了。

此次2023秋冬系列Loro Piana開啟環遊世界之旅，從品牌自豪的羊絨面料場地出發，從駱馬之鄉秘魯、紐西蘭到蒙古的傳統印花圖紋，以及當地常見的衣著款式融入於本季設計當中，除百搭的大地色系外，更融入過往較少出現的綠色、橘色、紅色等色彩，以此呼應沙漠風情、草原等景色，不論男女裝都擁有許多可以互相搭配的單品，讓喜歡與另一半共穿衣服的陳庭妮表示「像我們這樣低調戀愛的，這季的衣服穿出去當情侶裝也不會太害羞。」

Loro Piana EXTRA BAG 皮革手拿小包，10萬7800元。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）

Loro Piana TASMAN TOLE大型棉質帆布提花托特包，價格店洽。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）

Loro Piana REBECCA芭蕾平底鞋，價格店洽。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）

Loro Piana 2023秋冬女裝系列。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）

本季不論服裝輪廓、色澤更加流行性，不過身為天然纖維專家本季也有多款全新面料，如混合喀什米爾羊毛與傳統丹寧面料的「CashDenim」，在保有穿著者舒適體驗的同時，也增添一些不同以往的嘗試。而配件方面也有許多細節上的變化，如超模吉吉哈蒂德熱愛的Extra Bag，本季將整體輪廓修飾得更加俐落，並推出更小巧的Extra Case系列；鞋履方面則有馬術靴、芭蕾舞鞋、莫卡辛鞋等，而Rebecca便鞋則是陳庭妮大推的單品，輪廓簡潔百搭，鞋子內裡的面料位穿著者提供的穿著體驗讓她十分驚艷。

Loro Piana 2023秋冬男裝系列。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）

去年起於台灣地區限定販售的專為居家生活打造的Cocooning系列，今年持續推出更豐富的單品選擇如bra top、短褲、短版針織衫等，在顏色上也有大膽的紅色調加入，並於本季首度推出男裝單品，透過Aircash、棉質、喀什米爾和羊毛混紡布料的毛衣、高領針織衫與長褲等單品帶來舒適卻精緻合身的穿著感受。