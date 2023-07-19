女星陳庭妮與胡宇威愛情長跑多年向來十分低調，近期卻罕見於社群網站上放閃，此次出席Loro Piana 2023秋冬發表會，透露她認為情侶間最浪漫的生活方式是衣服共穿，「有時候穿著彼此的衣服拍照po到IG，就會收到『誒，你今天穿我的衣服喔！』的訊息，這是屬於我們的小情趣。」不過向來低調戀愛的她也表示「這種狀態（放閃）可能不會持續太久。」容易害羞的她，可能不時就會回歸原來的低調，兩人CP粉可要把握機會「吃狗糧」了。

此次2023秋冬系列Loro Piana開啟環遊世界之旅，從品牌自豪的羊絨面料場地出發，從駱馬之鄉秘魯、紐西蘭到蒙古的傳統印花圖紋，以及當地常見的衣著款式融入於本季設計當中，除百搭的大地色系外，更融入過往較少出現的綠色、橘色、紅色等色彩，以此呼應沙漠風情、草原等景色，不論男女裝都擁有許多可以互相搭配的單品，讓喜歡與另一半共穿衣服的陳庭妮表示「像我們這樣低調戀愛的，這季的衣服穿出去當情侶裝也不會太害羞。」

Loro Piana EXTRA BAG 皮革手拿小包，10萬7800元。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）
Loro Piana EXTRA BAG 皮革手拿小包，10萬7800元。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）
Loro Piana TASMAN TOLE大型棉質帆布提花托特包，價格店洽。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）
Loro Piana TASMAN TOLE大型棉質帆布提花托特包，價格店洽。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）
Loro Piana REBECCA芭蕾平底鞋，價格店洽。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真） 
Loro Piana REBECCA芭蕾平底鞋，價格店洽。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真） 

Loro Piana 2023秋冬女裝系列。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真） 
Loro Piana 2023秋冬女裝系列。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真） 

本季不論服裝輪廓、色澤更加流行性，不過身為天然纖維專家本季也有多款全新面料，如混合喀什米爾羊毛與傳統丹寧面料的「CashDenim」，在保有穿著者舒適體驗的同時，也增添一些不同以往的嘗試。而配件方面也有許多細節上的變化，如超模吉吉哈蒂德熱愛的Extra Bag，本季將整體輪廓修飾得更加俐落，並推出更小巧的Extra Case系列；鞋履方面則有馬術靴、芭蕾舞鞋、莫卡辛鞋等，而Rebecca便鞋則是陳庭妮大推的單品，輪廓簡潔百搭，鞋子內裡的面料位穿著者提供的穿著體驗讓她十分驚艷。

Loro Piana 2023秋冬男裝系列。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）
Loro Piana 2023秋冬男裝系列。（Loro Piana提供／林欣儀台北傳真）

去年起於台灣地區限定販售的專為居家生活打造的Cocooning系列，今年持續推出更豐富的單品選擇如bra top、短褲、短版針織衫等，在顏色上也有大膽的紅色調加入，並於本季首度推出男裝單品，透過Aircash、棉質、喀什米爾和羊毛混紡布料的毛衣、高領針織衫與長褲等單品帶來舒適卻精緻合身的穿著感受。

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