我國近年來少子化越趨嚴重，已躍身成為國安問題，育兒經濟壓力日益沉重，導致台灣新生兒人數連年創新低。20年老字號中租基金平台看到全台父母的育兒困境，於6月下旬開始大舉提倡「子女教育金理財」議題，並推出「樂養兒」子女教育金專案投資計畫，協助廣大家長運用基金投資每月最低扣款3,000元起，優惠0～18歲親子帳戶一輩子免手續費，減輕育兒開銷沉重負擔。

中租基金平台董事長陳俊傑表示，教育金準備對於每個家庭而言，都是非常重要的課題，因此中租決定來盡一份心力，協助全台灣所有家庭有效地規劃和管理子女的教育金，讓家長能無憂地伴隨著子女快樂成長。

由中租基金平台主辦的「樂養兒」專案，攜手10家知名基金公司，包含：摩根投信、富蘭克林投顧、安聯投信、百達投顧、中信投信、保德信投信、凱基投信、利安資金管理（新光投信總代理）、萬寶投顧、德銀遠東投信，以及全台最多媽媽分享的親子教養網「媽咪拜MamiBuy」，所共同協力推廣的親子理財運動。

中租基金平台表示，凡年底前於中租基金平台完成開戶的未成年會員，18歲以前申購的專案指定基金，一輩子都不用申購手續費，專案指定基金共有12大品牌可供挑選，都是經過專家嚴選的基金，適合作為親子理財長期投資目標的產品。

中租基金平台總經理蘇皓毅說，與其他後進業者不同，中租基金平台不僅單純提供「兒童專屬優惠方案」，更是首家致力於親子友善功能與服務的兒童帳戶，以家庭理財使用情境出發，提供業界唯一「家族式會員制度」，只要是會員的直系二親等家人開戶下單，皆可納入家族投資本金的計算，加速適用VIP服務；同時，中租在金融科技的創新上也是不遺餘力，特別開發出「兒童帳戶的家長監護功能」，家長與未成年子女皆於中租基金平台開戶，並完成帳戶授權，家長登入自身帳戶時，就能直接切換查看未成年子女帳戶投資損益，不需再各別輸入孩子們身份證字號與密碼，反覆登入登出。

全台最多媽媽分享的親子教養網站「媽咪拜」董事長翁明群表示，MamiBuy網站每月有150萬不重複媽媽的瀏覽，在親子市場中有著一定的話題指標性，但在子女教育金這塊的討論卻是有限的。因為透過市調發現，有超過82％父母對孩子的教育經費感到擔憂，另外，也不知道如何選擇投資標的。

翁明群說，少子化讓父母親也更願意對每個孩子付出，但因為物價、房價高漲，養孩子卻越來越辛苦。他身為二個孩子的父親深有感受，必須要及早為孩子準備跟計畫，更認同定期定額長期存基金是抗通膨、讓財富增長的不二法門。所以接下來與中租基金平台「樂養兒專案」的緊密結合，正是要解除台灣父母親在育兒理財上的痛點，幫助父母親能更輕鬆自在的準備子女教育金。

中租基金說，該平台希望透過「樂養兒」專案為廣大家庭提供一個安心、便捷、可靠的投資管道，幫助全台爸媽們無痛理財，回歸「快樂養育兒女」的初衷。