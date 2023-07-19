大陸去年底禁止台灣酒品進口，並要求12家台灣業者補件，其中更有8家被禁止進口，包括金門酒廠、金車、台酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業及雲山酒廠。
其中金酒及金車補件後，已於今年1月及4月恢復進口，其餘6家仍暫停進口，台酒、雲山酒廠及舜堂萊嘉已無補件意願，台虎、傳奇和雲山則表達仍會補件，但僅台虎和傳奇有動作。
國庫署表示，將持續關注製酒業者補件情況，並專案輔導及協助業者辦理。
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台灣酒業去年底被無預警禁止輸陸，財政部國庫署表示，目前台虎和傳奇兩家仍表達希望補件。
大陸去年底禁止台灣酒品進口，並要求12家台灣業者補件，其中更有8家被禁止進口，包括金門酒廠、金車、台酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業及雲山酒廠。
其中金酒及金車補件後，已於今年1月及4月恢復進口，其餘6家仍暫停進口，台酒、雲山酒廠及舜堂萊嘉已無補件意願，台虎、傳奇和雲山則表達仍會補件，但僅台虎和傳奇有動作。
國庫署表示，將持續關注製酒業者補件情況，並專案輔導及協助業者辦理。
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