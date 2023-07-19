前總統府發言人Kolas Yotaka去年花蓮縣長選舉期間與已婚李姓隨扈傳不倫戀，Kolas Yotaka繼昨天以「霸凌者」發文後，今再以「迫害者」為題發文表示，根據她與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇才婉拒出席記者會。王鴻薇也在臉書發文回應，Kolas的發文透露她仍透過相關人監視原配舉動，自證施壓所言不假，且為民發聲不需要跟陳情人有交情熟識，拔刀相助而已，「我王鴻薇需要你這個小三指導我怎麼做嗎？」

王鴻薇今在臉書回應Kolas，先是直接嗆說「由於她的臉書關閉留言，身為前發言人有本事放話，沒本事接受社會公評， 如此心虛真是可悲」。

王鴻薇指出，Kolas Yotaka 稱昨天是烏龍記者會，絕對是對元配最大不尊重。王已經貼出原配提告民事起訴狀，證明元配已對Kolas提告，Kolas Yotaka卻利用公眾人物身份扭曲事實，對於原配因為壓力無法面對媒體，竟以原配「發言人」自居， 行徑之囂張， 欺人太甚。

對於Kolas稱「原配不認識王鴻薇，記者會才會被拒絕」，王也回應，自己現為立法委員，過去身為台北市市議員，為民發聲從來不需要跟陳情人有任何交情熟識， 路見不平拔刀相助而已。包括張淑娟小姐、板橋幼兒園何老師之前也都不認識，當事人也都親口證實，服務本就天經地義，「我王鴻薇需要你這個小三指導我怎麼做嗎？」

王鴻薇也指出，Kolas Yotaka 發言中明確說明「根據我與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解『聖母峰』事件的來龍去脈」，這句話背後透露 Kolas Yotaka 至今還透過相關人監視原配舉動，自證施壓所言不假。