香港信報報導，舜宇光學表示，預期淨利減少，主因是期內受大陸經濟的緩慢復甦，以及全球經濟的不確定性等因素影響。全球智慧手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈，以及智慧手機鏡頭持續呈現降規降配趨勢，導致該公司手機鏡頭及手機相機模組的出貨量與2022年同期相比下跌，並擴大平均售價及毛利率壓力。

另外，2023年上半年因人民幣貶值，該公司於1月17日發行的4億美元可持續發展掛鉤債券及長期銀行借貸約2.77億美元，產生未變現外匯虧損約1.615億元，其為非現金項目，導致盈利下降。