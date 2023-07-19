香港信報報導，舜宇光學表示，預期淨利減少，主因是期內受大陸經濟的緩慢復甦，以及全球經濟的不確定性等因素影響。全球智慧手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈，以及智慧手機鏡頭持續呈現降規降配趨勢，導致該公司手機鏡頭及手機相機模組的出貨量與2022年同期相比下跌，並擴大平均售價及毛利率壓力。
另外，2023年上半年因人民幣貶值，該公司於1月17日發行的4億美元可持續發展掛鉤債券及長期銀行借貸約2.77億美元，產生未變現外匯虧損約1.615億元，其為非現金項目，導致盈利下降。
港股上市鏡頭製造商舜宇光學19日公告，預計上半年淨利約人民幣（下同）4.07億元至4.75億元，年減約65％至70％。
香港信報報導，舜宇光學表示，預期淨利減少，主因是期內受大陸經濟的緩慢復甦，以及全球經濟的不確定性等因素影響。全球智慧手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈，以及智慧手機鏡頭持續呈現降規降配趨勢，導致該公司手機鏡頭及手機相機模組的出貨量與2022年同期相比下跌，並擴大平均售價及毛利率壓力。
另外，2023年上半年因人民幣貶值，該公司於1月17日發行的4億美元可持續發展掛鉤債券及長期銀行借貸約2.77億美元，產生未變現外匯虧損約1.615億元，其為非現金項目，導致盈利下降。
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