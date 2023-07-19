台表科已在本月13日除息7元，目前仍呈現貼息走勢，而該公司19日應主管機關要求公告6月自結損益，6月營收達41.55億元，月增1％、年減28.9％，為連續第二個月成長，並為今年以來單月營收新高紀錄，自結6月稅後純益2.85億元，年減33％，每股稅後純益0.97元，年減34％。

儘管單月獲利年減，但已經追平今年第一季獲利，脫離谷底的意味濃厚。

而根據公開資訊觀測站的資料，台表科今年第二季營收重返百億，達121.86億元，較第一季大幅成長29.5％，年減20.8％。

台表科目前資本額為29.24億元，為國內最大打板廠，已經連續二年獲利逾1個股本，2022年獲利創下歷史新高紀錄，每股稅後純益繳出13.82元獲利成績單，但今年第一季受到LCD、Mini LED客戶端庫存水位過高、高通膨衝擊Mini LED拉貨動能影響，導致台表科今年第一季獲利降至2.85億元，每股稅後純益僅0.97元，觸12季低點。

據統計，台表科的營收結構中，有約45％與LCD相關，Mini LED占比則達30％，隨著LCD面板庫存水位已降、產業觸底，Mini LED也可望在傳統旺季之下重返成長，公司在今年股東會上表示，最壞情況已過。