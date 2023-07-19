明年展開的第10屆台日國際交流高峰會將由臺南市議會主辦，19日台日召開準備會議，由邱莉莉議長主持，林志展副議長、民進黨團總召郭鴻儀、無黨團結聯盟總召陳昆和及國民黨團副書記長曾培雅與會，透過台南市台日友好交流基金會李退之董事長及郭貞慧榮譽董事長的邀請，日本全國日台友好議員協議會會長藤田和秀、理事長遠藤富士雄、三位副會長高橋克朋、横山正人、寺田一博及代表理事井上直樹專程自日本來台，參與會議。

臺南市議長邱莉莉率議會與日方五位重要代表召開準備會議。(戴志揚翻攝)

邱莉莉議長表示，台日國際交流高峰會將於明年邁入第10屆，是繼2018年第4屆在高雄市舉辦後，第二次移師臺灣舉行，臺南市議會非常重視這個深化台日友誼的重要活動。感謝專程從日本名古屋、和歌山、札幌、橫濱及京都等地遠道而來的貴賓，提供我們寶貴的建議，相信一定能讓明年的台日國際交流高峰會盡善盡美。

為感謝臺南市議會接下舉辦第10屆台日國際交流高峰會這個任務，藤田和秀會長特別準備請託書交給邱莉莉議長。藤田和秀會長提到，自2015年在金澤舉辦第1屆日台國際高峰會開始，即使在前幾年受到covid-19疫情影響，還是每年持續不間斷地舉辦，這都歸因於臺日之間的友情堅定；今年第9屆日台國際高峰會選在仙台舉行，更是為了要感謝臺灣在東日本大地震時的慷慨支援，而明年選在「安平古堡」建城400年的臺南舉辦，更別具意義，我們希望能藉由第10屆台日國際高峰會的舉行，加速恢復受covid-19影響的台日交流。

李退之董事長則說，今日遠道而來參加準備會議的日本全國日台友好議員協議會成員非常有代表性，除了都曾擔任地方議會的議長外，也涵蓋了整個日本全國區域範圍，相信在台日雙方的努力之下，會讓第10屆台日國際高峰會更加圓滿。

台日國際交流高峰會向來是日本、臺灣各地方議會及台日友好人士進行交流的重要平台，每屆都會發表主題宣言，參與人數約400至500人，今年11月在日本仙台舉行後，明年移師臺南，臺南市議會希望透過舉辦台日國際交流高峰會提升臺南的國際能見度，為國際城市交流盡一份心力。