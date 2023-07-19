國際舞蹈家簡珮如（右）與雕塑大師康木祥跨域合作，選在鵝鑾鼻燈塔前舞出剛與柔。（墾管處提供／林和生屏東傳真）

墾丁國家公園管理處19日邀請國際知名華裔舞蹈家簡珮如進行一場自然與舞蹈、雕塑藝術的跨領域表演，就選在鵝鑾鼻燈塔前的草皮區熱鬧登場。

這場特殊的表演是由國際知名雕塑家康木祥與簡珮如共同完成，在鋼性的雕塑作品前結合舞蹈柔軟的肢體動作，在自然景觀下襯托出人與萬物合一的境界。這場戶外跨域舞作精采演出，讓在場民眾體驗了國際級的藝術盛典。

簡珮如表示，5年前在美國紐約首見康木祥大師作品，有一種莫名的感動觸發內在心靈，便產生與雕塑作品共舞的念頭。這次聽聞他的作品在台灣最南端鵝鑾鼻公園正在舉辦雕塑展，於是接受對方邀請，促成這場舞蹈演出，也在自己舞蹈生涯中，增添不同以往的表演模式。

康木祥也說，原本以為國家公園跟自己的作品很難連結在一起，但透過這次展出，鋼硬的雕塑品確實可以與自然結合，突破過去的思惟與框架，也再一次與傳統挑戰。

墾管處表示，恆春半島位於台灣本島最南端岬角，人文及自然條件得天獨厚，處處都是最美美景，此次結合戶外藝術品及現代舞，讓人體驗國境之南不同的藝術魅力。