台灣本田董事長高岡篤史（中）親自發表新世代HONDA CR-V，預接單售價為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元-（見圖）。（台灣本田提供／陳大任台北傳真）

HONDA CR-V 六代大改款

台灣本田今天發表新世代HONDA CR-V，全車裡裡外外以顛覆性的設計思維擄獲車迷目光，除了承襲歷代優異基礎，並秉持完備安全科技、優雅質感座艙、跨級距百變空、強悍動力性能等四大優勢，各車型預接單售價為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元，正式發表會已定在8月3日，且前1000名交車車主將另享有專屬CR-V交車禮。

台灣本田表示，CR-V全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統（S / Prestige車款），外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想（Man Maximum Machine Minimum）設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統附12具揚聲器（含重低音）」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備。

在動力方面，搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kgm / 1800~5000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L（VTi-S / S款）、14.7km/L（Prestige款）的絕佳油耗。車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。

為了提高商品競爭力，CR-V以全面五星等級設定的高規格安全標準為初衷，包括搭載全新進化 Honda SENSING智慧安全主動防護系統，將毫米波雷達視野角度提升至120度，前攝影鏡頭視野角度提升至90度，大幅改善前方人與車的偵測能力；BSI盲點偵測雷達可提前偵測到車側後方車輛，讓視線死角無所遁形，在倒車時更有CTM倒車預警顯示提供輔助，實現從容自信駕馭。

除了有全速域的「ACC主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車功能」，提升下坡時定速性能並改善對於前方煞停車輛的偵測能力外，「CMBS碰撞緩解煞車系統（附FCW前方碰撞警示）」全面提升對自行車與摩托車的偵測功能，更擴大轉彎時對於對向來車的偵測範圍，「LKAS車道維持輔助系統」則能對應側風干擾並提升車道置中性能，以及提升彎道行駛時的順暢性，「RDM道路偏移抑制系統」及「LDW車道偏移警示系統」則擴大偵測範圍到路肩和路緣，以多重安全防護體系，實現輕鬆駕馭。依等級不同另有搭載「MVCS環景影像輔助系統」、「PSS停車偵測雷達」、「高畫素倒車攝影機（附視角切換）」、「智慧清潔前檔雨刷」，構築全方位安全堡壘與駕駛便利性。

HONDA CR-V S版外觀。（台灣本田提供／陳大任台北傳真）

新世代HONDA CR-V內裝展現更加精緻的質感。（台灣本田提供／陳大任台北傳真）

排檔座全新造型設計。（台灣本田提供／陳大任台北傳真）

9吋音響主機與NAVI導航。（台灣本田提供／陳大任台北傳真）

行李廂容量放大。（台灣本田提供／陳大任台北傳真）

為了追求更高效的駕馭生活，品牌在數位時代的洪流中與時俱進，不斷研發創新，推出Honda CONNECT先進智慧聯網系統（S / Prestige款），透過網路與雲端系統整合，設置「安全&安心、便利&舒適、溝通&連結」3大領域共13項功能。而在安全方面，當車輛檢測到因事故發生碰撞且SRS輔助氣囊引爆，「自動碰撞偵測」功能會自動通報台灣本田全方位顧客服務中心，並主動與車主聯絡提供必要協助。

至於「地理圍籬」與「超速警告」則是當車輛進出指定區域與超速行駛時通知駕駛人，當車輛交由家人使用或洗車美容、維修保養、代客停車服務時，能及時掌握車輛使用狀態與安全；「防盜保全系統」則在車輛遭到破壞時主動通知駕駛人，搭配「遠端診斷協助」確認車況，並在車況異常甚至故障警示燈亮起時，主動提醒駕駛人並協助處理，並能聯絡台灣本田尋求協助。

此外，為了打造前所未有的內裝鋪陳與全面有感的舒適體驗，Prestige款從方向盤、排檔桿以真皮包覆、座椅採豪華皮質包覆，搭配「駕駛座8向電動座椅調整附記憶功能」，「副駕駛座4向電動座椅調整」，並以溫潤的木紋質地，均勻分布於儀表板中央及車門飾板，讓觸覺與視覺體驗昇華至嶄新高度。

CR-V依等級不同另搭載10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表、9吋音響主機、NAVI衛星導航、無線Apple CarPlay、Android Auto，15W無線充電座等便利科技配備，且別出心裁的是搭載BOSE高級音響系統 附12具揚聲器（含重低音），在喧鬧的生活中，亦能享有和諧純粹的天籟之音。