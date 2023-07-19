立法委員傅崐萁今(19)日上午於立法院對行政院長陳建仁專案報告質詢中，針對台灣加入CPTPP進程、台美21世紀貿易倡議對農業衝擊、中美貿易戰、前總統府Kolas不倫戀、鏡電視申照等議題，要求陳建仁院長在對外經貿談判上，必須捍衛本國利益及守護國內重大產業，並要求法務部蔡清祥部長針對前總統府發言人Kolas不倫戀案件中，Kolas是否利用自身權勢在公務時間內進行脅勢性交？以及鏡傳媒董事長裴偉有關鏡電視資金流向問題進行調查。

傅崐萁首先指出，台灣為貿易為導向的國家，政府不斷用加入CPTPP進行大內宣，然而今年CPTPP執委會僅通過英國加入，至今依舊看不到中華民國入會，需等到明年會議才有可能通過，痛批我國自2021年9月22日申請加入CPTPP，至今推動進程依舊為零。

傅崐萁提五大重要議題質詢陳建仁 ，要求給全民真相 。(戴志揚翻攝)

接著他表示，政府不斷用21世紀台美經貿倡議及日後可能簽屬台美FTA進行大內宣，而台灣農業關稅平均15.9%，美國農業關稅平均為5.4%，若日後台美簽屬FAT，勢必對台灣農業造成重大衝擊，行政院面對農業的衝擊，有什麼準備？陳建仁院長僅表示，面對衝擊會有準備，並強調本次倡議沒有討論關稅，也不包括個別項目的討論。面對陳建仁的回覆，傅崐萁不滿表示，本席是針對台美經貿倡議的深水區進行提問，如果院長沒有準備也沒關係。最後立委傅崐萁強調，如果未來台美簽署FTA，希望院長做好農業衝擊的準備，不要只靠補貼來解決問題！

在中美貿易議題上，傅崐萁表示，隨著美國貿易保護主義興起，不斷建築關稅堡壘，WTO將逐步走向名存實亡，未來在科技業勢必形成以美國為主的美國聯盟及以中國為主的中國聯盟，兩聯盟將不斷競爭，依照目前民進黨的做法，台灣應該是加入美國聯盟，然而台積電確定將3奈米技術引進美國亞利桑那，預計2026量產，這無疑是掏空台灣科技技術，要求中央政府必須守護好護國神山，陳建仁院長則強調，台積電沒有將3奈米技入移入美國視為掏空台灣。傅崐萁繼續表示，去年我國對大陸及東協10國共出超3.94兆，而112年中央政府總預算2.68兆，足見大陸及東協十國對台貿易之重要性，提醒中央政府，在美、中的選擇下，必須要以台灣人民的生存為優先，千萬不要以意識形態做選擇。

隨後傅崐萁話鋒一轉，針對前總統府發言人Kolas不倫戀表示，Kolas女士於去年花蓮縣長選舉期間與向警方申請借調之隨扈發生不倫戀，Kolas女士與隨扈在值勤公務期間約會，甚至涉嫌利用自身權勢進行脅勢性交，並強調隨扈的妻子申冤無門，就在昨日隨扈妻子原定至立院召開記者會，聽說在執政黨施壓下，使她放棄伸冤的機會，要求法務部立即介入調查。最後傅崐萁表示，民進黨侈言推動性平，至今賴清德主席，在面對擔任過府院黨發言人的Kolas，做了什麼性平會調查？又做了什麼考紀調查？這就是民進黨！

最後傅崐萁質詢陳建仁，鏡傳媒董事長裴偉表示自己直通總統府，詢問陳建仁有這樣的事？陳建仁答覆：沒有，隨後傅崐萁表示如果沒有此事，代表裴偉長業詐欺鏡電視股東。並強調NCC通過鏡電視上架時，有要求鏡電視全體股東須切結「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」，要求法務部立即徹查股權是否已經移轉，並且清查裴偉戶頭是否有金錢流向這些股東，並且裴偉利用蔡總統名義常業詐欺這些股東，這已是公共權益的議題，對全國閱聽人必須守護的價值。

傅崐萁直言，NCC主委陳耀祥因鏡電視申照弊案，被列為貪汙、瀆職、圖利的被告，但陳耀祥還可以主持並通過鏡電視更換董事長及86頻道上架案。在面對立法院及全民的質疑下，他竟然封鎖NCC大樓的逃生通道，無視公共安全，就是要阻擋國會議員進入監督，並強勢通過鏡電視案，詢問院長的看法。

陳建仁回應，NCC依職權通過鏡電視的審議，裴偉與股東有什麼不法的地方，會依法辦理。至於公共危險的部分，法務部長蔡清祥表示：這是個案的問題，會有相關單位處理。最後傅崐萁要求法務部針對裴偉遭鏡電視陳建平告發涉嫌違反公司法、刑法背信、詐欺等案及NCC主委陳耀祥貪汙、瀆職、圖利一案積極偵辦，不要曠日廢時，還給行政院清白。