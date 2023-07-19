女星Sandy（吳姍儒）去年結婚後，在今年3月順利產下一子，一直以來她和家人都很保護兒子，尚未曝光他的真面目；Sandy今（19日）在IG限時動態分享兒子可愛模樣，臉上竟P了吳宗憲的臉，突然感嘆「洗基因失敗」，似乎透露兒子和吳宗憲長很像。

Sandy今日下午在IG發限時動態，照片中是她與被抱著的兒子，她不顧形象地做鬼臉，才4個月大的兒子不時晃動肉肉的手腳，但有趣的是，兒子的臉竟被P圖上吳宗憲的大頭；對此，Sandy哭笑不得地表示，「原來我…洗基因失敗了…」，還特地標記吳宗憲。

Sandy言語中透露4個月大的兒子和吳宗憲長得很像。（圖／摘自Sandy吳姍儒IG、取自中時資料庫）

從Sandy的話中推測她兒子遺傳到吳宗憲的基因，可能長得很相像。先前Sandy在順利生產後，忍不住分享她的喜悅，「他在我胸口那一刻就瞬間安靜了下來，周圍還一團混亂忙碌的狀況下，我小小聲地跟他說：兒子，快樂就好，我愛你」，表現出為人母的心境。

Sandy是吳宗憲的大女兒，2022年嫁給交往5年的王先生，今年3月就迅速升格當媽；在產後2個月就復工，不時也會在社群分享育兒點滴。