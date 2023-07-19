貿調會表示，這一案調查資料涵蓋期間（2018年至2023年3月），我國平面印刷用版材的表面需求量受COVID-19疫情影響大致先減少後增加，至111年在疫情趨緩下才逐步恢復。同期間涉案貨物進口量雖曾因COVID-19疫情致進口量減少，惟自2021年起又再度增加，且在我國進口市場占有率始終高於99％，幾乎獨占我國進口市場。同期間涉案貨物之進口價格始終低於國產品價格，且與國產品間的價差呈現擴大趨勢，國產品為與之競爭不得不跟進調整價格，即便在成本上升時仍須降價因應，或因調降幅度不及涉案傾銷貨物致流失客戶，造成國產品內銷量逐年顯著減少，市場占有率亦大幅減少至2023年僅剩不到1成，進而使我國產業之生產量、產能利用率、內銷營業利益、稅前損益、投資報酬率以及僱用員工人數等重要經濟指標均大幅下降。以上顯示，涉案貨物進口對國內產業造成顯著不利影響。

依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」之規定，我國反傾銷案件調查之分工是由財政部負責傾銷之調查，即調查涉案國貨物是否存在傾銷以及計算傾銷差率；經濟部貿調會負責損害之調查，即調查國內產業是否遭受損害以及傾銷與損害是否存在因果關係。

在調查程序方面，我國制度先由經濟部貿調會進行產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷初步及最後調查，如經財政部最後認定傾銷成立，則再交由經濟部貿調會進行產業損害最後調查，調查認定結果最後再交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。目前本案只進行到產業損害初步調查階段。

貿調會指出，依前開辦法第12條規定，經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於通知送達之翌日起70日內作成有無傾銷之初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。