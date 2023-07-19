在台北市台大體育館舉辦的第4屆世界聽障桌球錦標賽，中華隊男子好手王顗翔在19日大會最後一天賽程，於男單決賽9比11、7比11、6比11、9比11直落4局敗給2022聽障奧運金牌、斯洛伐克選手凱納特（Thomas Keinath），為中華隊進帳1面銀牌，加上賽會首日男團金牌，王顗翔本屆賽事個人進帳1金1銀，收穫豐富。

王顗翔和聽奧五朝元老楊榮宗、盧仕杰及郭岳東在賽會首日合力為中華隊打下男團金牌，是繼2013年第22屆夏季聽障奧運會之後，中華聽障桌球男子隊再次勇奪世界聽障一級賽事團體賽金牌，王顗翔、楊榮宗在個人賽也發揮不錯，王顗翔闖進金牌戰，第4局曾追到9比9平手，可惜未能延續氣勢，而楊榮宗則斬獲男單銅牌，中華代表隊在本屆賽聽障桌球世錦賽以1金1銀1銅作收。

大會在19日賽程結束後即刻進行頒獎及閉幕式，將會旗交返國際聽障運動總會，象徵圓滿達成任務，國際聽障運動總會技術長薛佛（Horst-Peter Scheffel）盛讚台灣辦理賽事嚴謹，從場地規格、裁判、大會行政措施、志工服務到各項賽事程序都是國際一流水準。

國際聽障運動總會副主席大杉豐則表示，這次在台北市舉辦的世界聽障桌球錦標賽，是國際間辦理聽障運動賽會的模範之作，感謝台北市政府的支持與中華民國聽障者體育運動協會的努力。