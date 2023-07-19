電機技師55歲謝姓男子本月12日前往新北市林口一家木材行維修貨車，結果疑似木材行員工56歲陳姓男子操作不當，導致車斗突然落下重創謝男頭部導致死亡，而陳男為逃避責任，面對警方詢問時竟謊稱自己不在現場，直到謝男家屬從謝男車上的行車紀錄器發現事發影片，才揭穿謝男的謊言，林口警方獲知後立即將謝男逮捕，依過失致死罪法辦。

據了解，謝男是電機公司的技師，12日早上12時許前往這間木材行維修故障貨車，當時陳男協助他將貨車車斗升起，讓謝男伸頭進入下方查看，結果疑似陳男操作不當，導致車斗突然落下重擊陳男頭部，導致他的頭部嚴重骨折、大量出血，送醫搶救後仍宣告不治。

事發當下陳男發現謝男遭重創，非但未在第一時間呼救，反而直接移動謝男身體造成二度傷害，施作CPR發現搶救無效後還選擇撒手不管、駕車逃跑，直到他人發現異樣才趕緊報警求救。

林口警方介入調查後，由於附近沒有監視錄影器，無法拍下肇事現場畫面，陳男竟謊稱自己當時去倒垃圾等處理雜務，聲稱謝男獨自修車才釀成憾事，企圖引導警方朝「意外死亡」的方向偵辦，直到死者家屬當天下午想起謝男近期更換車上的行車紀錄器，果然找到陳男當時在場的證明影像，下午5時許再度前往派出所報警。

林口警方發現新事證後，立即通知陳男到案說明，起初他的說詞依然故我、避重就輕，直到警方展示行車紀錄器畫面後，陳男見無法狡辯，只能俯首認罪，訊後依過失致死罪移送法辦，後續地檢署裁定陳男以3萬交保，詳細案情仍有待警方釐清。

新北市勞檢處表示，為協助家屬度過難關，將協助家屬辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局提供必要的協助；另本案是否涉及第三人過失致死的刑事罪責，勞檢處未來將配合地檢署偵辦需要提供相關調查資料，以保障家屬權益。